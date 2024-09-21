Metin Arolat'ın cenazesini ablası teslim aldı! Konuşmakta zorlandı, gözyaşlarını tutamadı

Bir dönemin efsane ismi Metin Arolat sahne aldığı mekanda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arolat, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metin Arolat'ın vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. Anne ve babasını kaybettiği bilinen ünlü ismin cenazesini Adli Tıp Kurumundan ablası Fatoş Alkan tarafından alındı.

'SÖZÜN BİTTİĞİ YER'

Arolat’ın ablası basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı ama hem konuşmakta zorlandı hem de gözyaşlarını tutamadı. Fatoş Alkan "Ne diyeyim, sözün bittiği yer. Söylenecek hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Metin Arolat'ın cenazesinin yarın Teşvikiye Caminde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından İzmir’e götürüleceği öğrenildi.