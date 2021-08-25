Metin Çekmez neden öldü? Metin Çekmez kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yaşamı boyunca oynadığı filmler, diziler ve tiyatro oyunları ile hafızalara kazınan Metin Çekmez, Yeşilçam oyuncusu Dinçer Çekmez’in de kardeşidir. Gerçek mesleği gazetecilik olan Metin Çekmez, oyunculuğa olan merakı nedeniyle sektörde alaylı olarak yetişmişti.

METİN ÇEKMEZ NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi göre sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü sabah saatlerinde 76 yaşında yaşamını yitirdi.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

26 Temmuz 1945’te İstanbul'da doğan Metin Çekmez, Yeşilçam oyuncusu Dinçer Çekmez'in kardeşidir.

Gazetecilik eğitimi alan usta oyuncu Metin Çekmez, oyunculuğa merakı nedeniyle kendi mesleğini yapmadı. 1962’de 'Hamlet' adındaki tiyatro oyununda sahneye çıkarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Metin Çekmez, kendi deyimiyle dizi-film sektöründe 'alaylı' olarak yetişti.

1970’te İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olan Metin Çekmez, 1972’de 'Tatlı Dillim', 1973’te 'Yalancı Yarim', 1984’te 'Atla Gel Şaban' gibi bir birçok sinema filminin kadrosunda kendisine yer buldu.

Usta oyuncu Metin Çekmez; 1993’te 'Süper Baba', 2006’da 'Binbir Gece', 2012’de 'Adını Feriha Koydum' gibi çeşitli televizyon dizilerinde izleyiciyle buluştu.

METİN ÇEKMEZ’İN OYNADIĞI FİLMLER

1973 - Yalancı Yarim (Metin)

1972 - Tatlı Dillim (Metin)

1984 - Atla Gel Şaban (Kazım'ın Adamı)

1974 - Boşver Arkadaş (Kamil)

1984 - Namuslu (Kasap)

1984 - Firar (Madenci)

1987 - Kurtar Beni

1985 - Kurbağalar (Halil)

1991 - Siyabend-ü Xece (Hesinkar)

1987 - Sis

1999 - Güvercin (Ev Sahibi)

1992 - Gölge Oyunu (Ramazan)

2004 - Yürek Çığlığı (Avukat Nevzat)

2000 - Komser Şekspir (Başkomser)

METİN ÇEKMEZ’İN OYNADIĞI DİZİLER

1993 - Süper Baba (Cevdet Aksu)

1986 - Perihan Abla

1996 - Kurtuluş (Eyüp)

1994 - Zirvedekiler

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Haydar)

1998 - İki Arkadaş (Nail)

2004 - Zümrüt (Süleyman)

2003 - Baba (Tahsin)

2005 - Köpek (Mengene Hayri)

2005 - Büyük Buluşma

2006 - Kuşdili (Temel Reis)

2006 - 2008 - Binbir Gece (Burhan Evliyaoğlu)

2013 - 20 Dakika

2011 - 2012 - Adını Feriha Koydum (Rıza)

2014 - Kaderimin Yazıldığı Gün (Ziya Yörükhan)



