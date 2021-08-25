MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Metin Çekmez neden öldü? Metin Çekmez kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybetti

Metin Çekmez neden öldü? Metin Çekmez kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybetti

25.08.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binbir Gece, Adını Feriha Koydum, Süper Baba gibi efsaneleşmiş projelerde yer alan usta oyuncu Metin Çekmez, 25 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 76 yaşında yaşama veda eden Metin Çekmez’in ölümü, sanat dünyasını yasa boğdu.

Metin Çekmez neden öldü? Metin Çekmez kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yaşamı boyunca oynadığı filmler, diziler ve tiyatro oyunları ile hafızalara kazınan Metin Çekmez, Yeşilçam oyuncusu Dinçer Çekmez’in de kardeşidir. Gerçek mesleği gazetecilik olan Metin Çekmez, oyunculuğa olan merakı nedeniyle sektörde alaylı olarak yetişmişti.

METİN ÇEKMEZ NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi göre sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü sabah saatlerinde 76 yaşında yaşamını yitirdi.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

26 Temmuz 1945’te İstanbul'da doğan Metin Çekmez, Yeşilçam oyuncusu Dinçer Çekmez'in kardeşidir.

Gazetecilik eğitimi alan usta oyuncu Metin Çekmez, oyunculuğa merakı nedeniyle kendi mesleğini yapmadı. 1962’de 'Hamlet' adındaki tiyatro oyununda sahneye çıkarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Metin Çekmez, kendi deyimiyle dizi-film sektöründe 'alaylı' olarak yetişti.

Metin Çekmez neden öldü? Metin Çekmez kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybettii

1970’te İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olan Metin Çekmez, 1972’de 'Tatlı Dillim', 1973’te 'Yalancı Yarim', 1984’te 'Atla Gel Şaban' gibi bir birçok sinema filminin kadrosunda kendisine yer buldu.

Usta oyuncu Metin Çekmez; 1993’te 'Süper Baba', 2006’da 'Binbir Gece', 2012’de 'Adını Feriha Koydum' gibi çeşitli televizyon dizilerinde izleyiciyle buluştu.

Metin Çekmez neden öldü? Metin Çekmez kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybettii

METİN ÇEKMEZ’İN OYNADIĞI FİLMLER

1973 - Yalancı Yarim (Metin)
1972 - Tatlı Dillim (Metin)
1984 - Atla Gel Şaban (Kazım'ın Adamı)
1974 - Boşver Arkadaş (Kamil)
1984 - Namuslu (Kasap)
1984 - Firar (Madenci)
1987 - Kurtar Beni
1985 - Kurbağalar (Halil)
1991 - Siyabend-ü Xece (Hesinkar)
1987 - Sis
1999 - Güvercin (Ev Sahibi)
1992 - Gölge Oyunu (Ramazan)
2004 - Yürek Çığlığı (Avukat Nevzat)
2000 - Komser Şekspir (Başkomser)

METİN ÇEKMEZ’İN OYNADIĞI DİZİLER

1993 - Süper Baba (Cevdet Aksu)
1986 - Perihan Abla
1996 - Kurtuluş (Eyüp)
1994 - Zirvedekiler
2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Haydar)
1998 - İki Arkadaş (Nail)
2004 - Zümrüt (Süleyman)
2003 - Baba (Tahsin)
2005 - Köpek (Mengene Hayri)
2005 - Büyük Buluşma
2006 - Kuşdili (Temel Reis)
2006 - 2008 - Binbir Gece (Burhan Evliyaoğlu)
2013 - 20 Dakika
2011 - 2012 - Adını Feriha Koydum (Rıza)
2014 - Kaderimin Yazıldığı Gün (Ziya Yörükhan)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Programda Kürtçe konuşan konuğuna müdahale eden Didem Arslan Yılmaz tepkilere cevap verdiProgramda Kürtçe konuşan konuğuna müdahale eden Didem Arslan Yılmaz tepkilere cevap verdi
PARTNERKürtçe çıkışı olay oldu! Herkes Didem Arslan Yılmaz'ın aslen nereli olduğunu araştırıyorKürtçe çıkışı olay oldu! Herkes Didem Arslan Yılmaz'ın aslen nereli olduğunu araştırıyor
Engin Altan Düzyatan’dan Bollywood itirafıEngin Altan Düzyatan’dan Bollywood itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.