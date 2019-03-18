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Metin Hara'dan ayrılan Adriana Lima'dan Mevlana paylaşımı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 18.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

Metin Hara ile ayrıldıktan sonra depresyona girdiği konuşulan Adriana Lima, Mevlana'nın sözlerini paylaştı. Lima bu paylaşımıyla Türk kullanıcılardan tam not aldı.

Metin Hara'dan ayrılan Adriana Lima'dan Mevlana paylaşımı

Türk yazar Metin Hara aşkı ile uzun süre konuşulan ve ayrıldıktan sonra depresyona girdiği konuşulan Adriana Lima'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Ünlü model, Mevlana'nın sözlerini paylaştı.

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Victoria Secret'ın ünlü modellerinden olan Adriana Lima, son 2,5 yıldır Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı ilişki nedeniyle gündemden düşmedi. Geçtiğimiz aylarda boynundaki Arapça yazılı kolyeyle dikkatleri üzerine çeken güzel yıldız, şimdi de Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözüyle mesaj verdi.

Metin Hara ile ayrıldıktan sonra podyumlara veda eden Lima, önceki gün Instagram hesabının hikaye kısmında Mevlana'nın şu sözünü paylaştı:

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"Hakk'ın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? RUMI..."


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Anahtar Kelimeler:
Metin Hara Adriana Lima mevlana

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