MAGAZİN

Metin Hara ve Çağlar Ertuğrul Beyaz Show'da! Bomba Adriana Lima detayı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

Metin Hara, oyuncu Çağlar Ertuğrul ile Beyaz Show'a katıldı. Çağlar Ertuğrul'un zamanında Adriana Lima'ya Twitter'dan şiir yazdığı ortaya çıktı

Metin Hara ve Çağlar Ertuğrul Beyaz Show'da! Bomba Adriana Lima detayı

Beyaz Show'da dün yine kahkaha tufanı koptu. Konuklar arasında Metin Hara ile oyuncu Çağlar Ertuğrul da vardı.

Hal böyle olunca, Çağlar Ertuğrul'un zamanında Adriana Lima'ya attığı tweet ortaya çıktı ve bu konu sosyal medyaya damgasını vurdu.

'SANA SARILARAK UYUSAYDIM'

Çağlar Ertuğrul'un Adriana Lima'ya attığı tweet ise şöyle:

"Sensiz gecelerim hep kabuslara karışıyor. Yine yoksun yine yalnızım yanımda olsaydın, sana sarılarak uyusaydım Adriana Lima"

Çağlar Ertuğrul bu tweeti tam 6 yıl önce atmış.

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Tweet'in ifşa olmasının ardından yakışıklı oyuncu yaptığı paylaşımı hemen kaldırdı.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL'UN KAŞLARI

Öte yandan beğenilen oyuncu Çağlar Ertuğrul'un çok konuşulan kaşlarına Beyaz Show ekibinin de sürprizi vardı! Çağlar Ertuğrul'un dizi sahnelerinden kesitlere yapılan montaj işleminde kaşların vücuttan bağımsızlığıyla çok güldürdü.

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Adriana Lima metin hara beyaz show Çağlar Ertuğrul

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