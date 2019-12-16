Metin Hara'ya büyük şok! 5 yıl hapsi isteniyor

Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan ve bu kitapları 100 binin üzerinde satan Metin Hara'nın, diploması olmadığı halde hasta tedavi ettiği gerekçesiyle Beşiktaş'ta bulunan işyerinin mühürlendiği ortaya çıktı.

13 Temmuz 2017’de BİMER’e Metin Hara’yı şikayet eden bir kişi, hayatı ile magazin gündeminde olan Hara’nın, tıp eğitimi almamasına rağmen kurmuş olduğu sistemle danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığını, aşk haberlerinin de ününü perçinlemek için PR çalışması olduğunu, Hara’nın hem tıp eğitiminin hem de vergisel boyutunun araştırılmasını talep etti.

KAYMAKAMLIK HARA’NIN İŞYERİNİ MÜHÜRLEDİ

BİMER, araştırılması için ihbarı ‘Beşiktaş Kaymakamlığı’na gönderdi. Kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara’nın sahibi olduğu “İnsanagüven” isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını, Hara’nın hekim olduğuna dair diploması olmadığını ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde tamamlayıcı tıp uzmanı ünvanını kullandığının tespit edildiği rapor edildi. Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre; Kaymakamlık, bu rapor doğrultusunda Metin Hara’ya ait işyerini mühürledi ve hakkında, hekim ya da sağlık meslek mensubu olduğuna dair eğitim durumunu gösterir belge bulunmayan kişilere sağlık hizmeti verdirdiğinden savcılığa suç duyurusunda bulundu.