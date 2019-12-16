Metin Hara'ya büyük şok! 5 yıl hapsi isteniyor

Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan ve bu kitapları 100 binin üzerinde satan Metin Hara'nın, diploması olmadığı halde hasta tedavi ettiği gerekçesiyle Beşiktaş'ta bulunan işyerinin mühürlendiği ortaya çıktı.
13 Temmuz 2017’de BİMER’e Metin Hara’yı şikayet eden bir kişi, hayatı ile magazin gündeminde olan Hara’nın, tıp eğitimi almamasına rağmen kurmuş olduğu sistemle danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığını, aşk haberlerinin de ününü perçinlemek için PR çalışması olduğunu, Hara’nın hem tıp eğitiminin hem de vergisel boyutunun araştırılmasını talep etti.
BİMER, araştırılması için ihbarı ‘Beşiktaş Kaymakamlığı’na gönderdi. Kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara’nın sahibi olduğu “İnsanagüven” isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını, Hara’nın hekim olduğuna dair diploması olmadığını ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde tamamlayıcı tıp uzmanı ünvanını kullandığının tespit edildiği rapor edildi. Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre; Kaymakamlık, bu rapor doğrultusunda Metin Hara’ya ait işyerini mühürledi ve hakkında, hekim ya da sağlık meslek mensubu olduğuna dair eğitim durumunu gösterir belge bulunmayan kişilere sağlık hizmeti verdirdiğinden savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Hara’nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı tespitine yer verildi. Hara’nın, “Modern tıpta migrenin tedavisi yok sadece ilaçlarla ağrının geçmesi sağlanıyor ama bizim migren atakları azalan 5-6 tane hastamız var” ifadesi de savcılık iddianamesinde yer aldı.
İfadesinde suçlamaları kabul inkar ettiği belirtilen Metin Hara’nın, bu zamana kadar herhangi bir belge ibraz etmediği kaydedilerek, “diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek” suçlamasıyla iki yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Metin Hara’nın, Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağı öğrenildi.
Çıkan iddialar üzerine Hara cephesinden de açıklama gecikmedi. Yapılan açıklamada şunlar söylendi:
"Müvekkil Metin Hara’nın yetkisiz hekimlik suçlaması ile hakkında yürütülen yargı süreci ile ilgili açıklamaları yapma gereği duyuyoruz. Zira konu toplumu yanlış yönlendiren, gerçeği aksettirmeyen, kötüniyetli ve zarar vermeye yönelik bir şekilde işlenmektedir.
Evvela belirtilmesi gereken husus, Müvekkilin üniversite eğitimini tamamlayarak fizyoterapist ünvanını kazandığıdır. Müvekkil herhangi bir ortamda kendini doktor olarak tanıtmış değildir. İşyerinin Sağlık Bakanlığı tarafından mühürlediği iddiası da gerçek dışıdır. Yargılama çok teknik ve detaylı düzenlemeler içeren mevzuata ilişkin bir konudur. Müvekkil bu şekilde gerçek dışı bir haberle basında yer almaktan ve kamuoyuna yanlış tanıtılmaktan dolayı büyük bir rahatsızlık ve üzüntü duymaktadır.
2017 senesinde yaşanan ve yargılaması devam eden bir konu ile ilgili olarak kamuoyu nezdinde müvekkili mahkum eden yayınlar yapılması hukuka aykırıdır. Konu ile ilgili Müvekkil hakkında verilmiş bir mahkeme kararı da bulunmamaktadır. Yargıya intikal eden olayların tartışılma yeri yargı makamlarıdır. Süreç sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır."
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