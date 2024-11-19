Metin Oktay selamı verdi! Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında maçın 85. dakikasında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM

Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından, Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafı, "Yakında... Uzakta olan burada olacak." sözleriyle paylaştı. Golcü futbolcu, bu paylaşımında ayrıca aslan ve kum saati emojileri de kullandı.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Mauro Icardi’nin yaptığı bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Birçok sarı-kırmızı taraftar, söz konusu paylaşıma destek mesajları yağdırdı.