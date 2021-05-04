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Metin Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Metin Öztürk serveti ne kadar? İşte hayatı...

04.05.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını koyan Metin Öztürk, evraklarını Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan divan kuruluna teslim etti. Gelişme sonrası futbolseverler Metin Öztürk kimdir sorusunu merak etmeye başladı. Peki daha önce 2015 ve 2018 seneleri arasında 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği başkanlığında bulunan Metin Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Metin Öztürk serveti ve hayatı...

Metin Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Metin Öztürk serveti ne kadar? İşte hayatı...

Metin Öztürk, Galatasaray başkanlık seçimi için adaylığını koydu ve evraklarını divan kuruluna teslim etti. Bu önemli gelişmenin ardından vatandaşlar Metin Öztürk kimdir sorusunun yanıtını arıyor. Peki 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği başkanlığı da yapmış olan Metin Öztürk kimdir?

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

1961 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Metin Öztürk, 1985 yılında Sigortacı gazetesini çıkarmaya başlamıştır. Öztürk daha sonra Güneş Reklamcılık olarak sigorta şirketlerinin basın danışmanlıklarını da almış ve alanında bir ilki gerçekleştirmiştir. Sigorta sektörüne 15 senedir Sigortacı gazetesi ile hizmette bulunan Metin Öztürk, Akademi Bilgisayarı da satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2015 ve 2018 döneminde 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği başkanlığını görevini yürütmüş olan Metin Öztürk, Dursun Özbek'in listesinde yer alıp seçimlerde Mustafa Cengiz'e kaybetmiştir. Öztürk tekrardan aday olurken 4 Mart'ta gerçekleştirilen Genel Kurulda "Mustafa Cengiz ve yönetimi ibrayı hak etmediler. İbrasızlık doğru karar ama yanlış bir zaman. Eğer genel kurul Mayıs ayında olsaydı ben de ibra etmezdim" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. 2 kız bir de erkek çocuk babası olan Öztürk'ün serveti hakkında net bir bilgi bulunmasa da sigorta sektöründe 41. yılını tamamlamış olan Assistline şirketinin, pazarının en büyük şirketlerinden biri olduğu bilinmektedir.

"FATİH TERİM'E ÇOK ÜZÜLDÜM"

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, iki senedir seçime hazırlandığını ve Fatih Terim'in yalnız bırakıldığını söylemiş, "Son dönemlerde yaşanan süreç hepimizin canını sıkıyor. Eskiden Dallas dizisi vardı. Galatasaray'daki işler son dönemlerde bu duruma geldi" şeklinde konuşmuştu.


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