Metin Öztürk: Yönetim ibra edilmemeyi hak etti ama zamanlama yanlış oldu

Galatasaray Kulübü Üyesi ve GSYİAD Eski Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray’da gerçekleşen genel kurulu İHA'ya değerlendirdi. Son seçimde Dursun Özbek’in listesinde yer alan Öztürk, Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci döneminin idari yönden ibra edilmemesiyle ilgili konuştu. Cengiz ve yönetimini, muhalif olmasına karşın ibra ettiğini söyleyen Öztürk, “İbrasızlık yanlış bir şey. Ben dün de muhaliftim bugün de muhalifim. Ben tüzüğü hazırlayan 7 kişiden birisiyim. Bunlar ya tüzüğü bilmiyorlar ya da biliyorlar ama kötü niyetli yorum yapıyorlar. Birinin yanlışını söylemek başka bir şey, haksızlık başka bir şey. İbra silah olursa, her seçilen 6 ay sonra gider. Son seçimde Dursun Özbek’in listesindeydim, bizi seçmediler. Bu özgür bir irade. Mustafa Cengiz’in daha iyi yöneteceğini düşündüler. Ama bu durum kan davasına dönerse kimseyi çalıştırmazlar” ifadelerini kullandı.

"İBRASIZLIK KARARI DOĞRU AMA ZAMANLAMA YANLIŞ"

Şu andaki yönetimin kötünün iyisi durumunda olduğunu söyleyen Öztürk, “Takım şampiyonluğa gitmese, ben de ibra etmezdim. Neden ibra etmeyeceğimi ben zaten divanda söyledim. Tüzük, 'Galatasaray Lisesi mezunu otomatikman üye olur' diyor. Ben Malatyalıyım, Giresunlular derneğine üye olabilir miyim? Burayı da liseliler kurmuş. Kurduktan sonra da dışarıdan üye almaya başlamışlar. Alırken de 'Bizim bir ayrıcalığımız var ve Galatasaray Lisesi’ni bitiren otomatik üye olur' demişler. Ama sen bu adamı almıyorsun. İbra etmeyenler bu konuda haklı. Ama haklı olmalarına karşın ben ibra ettim. Takım şampiyonluğa gidiyor. 202 milyon TL Şampiyonlar Ligi, 147 milyon TL sermaye artırımı, 125 milyon TL Riva’dan, 16.5 milyon Euro da Ndiaye’den gelen para. Bu parayı çıkarttığın zaman bataktasın demektir. Bugün Galatasaray’ın forması 10 milyon TL. Bugünkü şartlarda iyi paralar bunlar. Ancak yine söylüyorum, ibrayı hak etmediler. İbrasızlık doğru bir karar ama yanlış bir zaman. Eğer genel kurul mayıs ayında olsaydı ben de ibra etmezdim. Ama takım şampiyonluğa giderken olmaz” açıklamasını yaptı.