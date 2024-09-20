Metin Şentürk’ten esprili derbi yorumu

Ünlü Sanatçı Metin Şentürk, kısa bir süre önce Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’na sponsor olan Ergünler Lojistik’in sahibi Faysal Ergün ile bir araya geldi. Sohbette yapmış olduğu esprilerle herkesi güldüren Şentürk, son dönemde kadın futbolunun yükselişine dikkat çekerek, daha çok firmanın bu spor dalına sponsor olmasını dilediğini söyledi.

"DERBİNİN VAR KAYITLARINI BEN İNCELEYECEĞİM"

Yarın Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili sorulara esprili cevaplar veren Şentürk, “Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim” dedi.