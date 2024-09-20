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Metin Şentürk’ten esprili derbi yorumu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.09.2024 14:35
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Ünlü sanatçı Metin Şentürk’ün yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili sorulan sorulara verdiği esprili cevaplar herkesi güldürdü. Şentürk, "Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim” dedi.

Metin Şentürk’ten esprili derbi yorumu

Ünlü Sanatçı Metin Şentürk, kısa bir süre önce Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’na sponsor olan Ergünler Lojistik’in sahibi Faysal Ergün ile bir araya geldi. Sohbette yapmış olduğu esprilerle herkesi güldüren Şentürk, son dönemde kadın futbolunun yükselişine dikkat çekerek, daha çok firmanın bu spor dalına sponsor olmasını dilediğini söyledi.

"DERBİNİN VAR KAYITLARINI BEN İNCELEYECEĞİM"

Yarın Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili sorulara esprili cevaplar veren Şentürk, “Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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