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Metin Sipahioğlu: 3 gündür ses çıkmıyor

05.04.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu açıklamalarda bulundu.

Metin Sipahioğlu: 3 gündür ses çıkmıyor

Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Denizlispor maçı öncesinde Haber Global'de açıklamalarda bulundu.

Kritik bir maça çıkacaklarını belirten Sipahioğlu "Bu hafta sonu bize uğurlu geldi. Denizlispor maçını kazanırsak kartlar yeniden dağıtılacak. Bu maçı çok önemsiyoruz, tek hedef 3 puan. Kalan haftalarda her şeyin olacağı bir lig yaşayacağımızı düşünüyorum. Çekişmeli, güzel bir lig olacak." ifadelerini kullandı.

"3 GÜNDÜR SES ÇIKMIYOR"

28 şampiyonluk başvurusu için de mesaj veren idareci, "Reddedilmiş bir başvurumuz yok çünkü daha önce kulüp adına hiçbir başvuru yapmadık. Bedri Bey'in yapmış olduğu başvuruya 1.5 sene sonra bir cevap geliyor. "Siz futbol ailesi mensubu değilsiniz" diyerek incelemeye almıyorlar. TFF'den acele karar beklentimiz yok. İyice araştırılsın. Enine boyuna incelensin. Derdimiz yıldız değil. Biz efsanelerimizin şampiyonluklarına sahip çıkıyoruz. Almanya'da İtalya'da bütün Avrupa'da bu sayılıyor. Biz federasyonun 30 sene boyunca oynattığı ligler için başvuru yapıp sahip çıkıyoruz. Bir kulüp buna itiraz ediyor, saatlerce yayın yapıyor. O zaman gelsinler hodri meydan diyoruz. 3 gündür ses çıkmıyor. Biz hazırız. TFF resmi sitesinde zaten 1924 yılındaki ilk Türkiye Şampiyonu olarak Harbiye yer alıyor. Bu çok açık" dedi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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