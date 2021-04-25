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Metin Sipahioğlu'ndan Beşiktaş'a yanıt! ''Bu iftiracıların...''

25.04.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın yaptığı açıklamarı sert sözlerle eleştirdi.

Metin Sipahioğlu'ndan Beşiktaş'a yanıt! ''Bu iftiracıların...''

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Sipahioğlu, "Sezon başından beri, başarı için her yol mübah diyerek, sürekli yalan algılar üretip tetikçileri üzerinden bunları yaymaya çalışanların son yalanı; şampiyon olursak Thiam için eski kulübüne bonus ödeyeceğimiz iddiaları her zaman olduğu gibi tamamen iftira yalan ve gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN FENERBAHÇE'YE ELEŞTİRİ

Sezon içinde ortaya atılan iddialardan örnekler veren Sipahioğlu, "Tıpkı derbi maçı hakeminin Başkanımızın şirketinde çalıştığı iddiası gibi. Tıpkı İrfan Can için şampiyonluk bonusu ödeyeceğimiz iddiası gibi. Tıpkı bizle hiç ilgisi olmayan Demba Ba konusunda iftira atmaya çalışmaları gibi. Tıpkı Kemal Ademi için yaymaya çalıştıkları iftira gibi." dedi.

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ’a da göndermede bulunan Metin Sipahioğlu, "Fenerbahçe, 15 haftadır penaltı alamayan, sürekli hakem hatalarına maruz kalan şekilde, rakiplerin penaltıları, gollerinde görülemeyen eller ortadayken; tertemiz şampiyonluk yürüyüşünü sonuna kadar sürdürecektir. Bu iftiracıların bayram arefe hesaplarının takdiri ise kamuoyunun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ya bunlar hala çıkıp nasıl açıklama yapabiliyor hiç utanmada yok bunlarda. Burdan spor bakanına, savcılara sesleniyorum. Bir fenerasyon başkanının borsada fener hisselerine sahip olması şike değilmidir. Fenerbahçe başkanının ligdeki kulüblere sponsor olması, futbolcu transferlerini sponsorluklarla yapması şike değilmidir. Bu kirli ligi kim temizleyecek. Türkiye’de futbolu bitirdiler
Yalanmı daha 1,5 ay önce ipadlarla cıkıp aglmıyormuydunuz daha 1,5 y önce fetö falan diyormuydunuz ne oldu sus pus oldunuz bjk yöneticisi onuna kadar haklı siz varya ülkede üz karası kulupsünüz eyyam üçkagıt gırla sizde başakşehir mcında dümen daha dur kasımpaşadada dümen var görecegiz
fener tavla maclarina kupa istiyormus :)))

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