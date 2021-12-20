Metin Tekin: Pereira'ya veda edilmiş gibi

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı derbi mücadelesini Metin Tekin, NTV'de değerlendirdi.
Maç öncesinde de ifade etmiştim. Fenerbahçe ile Vitor Pereira ile vedalaşıyormuş gibi. Pereira da bunun farkındaymış gibi bir oyun anlayışı, kadro var diye söylemiştim. Oyun seçimi de öyle oldu.
Pereira, yine kendi inandığı şekilde oynadı. Kendi sahasında olmasına rağmen bekleyen, hızlı çıkmaya çalışan bir oyun oynadı.
Fenerbahçe, oyunu ele almayı değil, sonucu ele almaya çalıştı. Bu, bütün maç boyunda devam etti.
Beşiktaş ise oyunu ele almaya çalıştı. Beşiktaş'ın misyonu budur, oyunu ele alır. Tamam dağınık olabilirim ama çıkar oyunu ele alırım, böyle oynarım diye düşündü.
Çok kaliteli bir oyun olmadı, mücadele. Zaman zaman tempo yükseldi, düştü. Oyun oynayıp kazanmak isteyen Beşiktaş ile sonuca yönelik oynayan Fenerbahçe'nin maçı, kazanan çıkmadı.
Tribündeki taraftarların 30 bin kişinin aynı şeyi düşünmesi normal midir? Taktik yaptılar, 2-1 galip Fenerbahçe, oyunun gittiğini gördüler. Fenerbahçe taraftarı İrfan Can'ı değil, oyunu çağırdı orada.
Okuyucu Yorumları 0 yorum