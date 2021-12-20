Metin Tekin: Pereira'ya veda edilmiş gibi

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı derbi mücadelesini Metin Tekin, NTV'de değerlendirdi.

İŞTE METİN TEKİN'İN DERBİ YORUMU

"VEDALAŞIYORMUŞ GİBİ"

Maç öncesinde de ifade etmiştim. Fenerbahçe ile Vitor Pereira ile vedalaşıyormuş gibi. Pereira da bunun farkındaymış gibi bir oyun anlayışı, kadro var diye söylemiştim. Oyun seçimi de öyle oldu.

"KENDİ BİLDİĞİ GİBİ OYNADI"

Pereira, yine kendi inandığı şekilde oynadı. Kendi sahasında olmasına rağmen bekleyen, hızlı çıkmaya çalışan bir oyun oynadı.

"SONUCU ALMAYA ÇALIŞTI"

Fenerbahçe, oyunu ele almayı değil, sonucu ele almaya çalıştı. Bu, bütün maç boyunda devam etti.

"OYUNU ALMAYA ÇALIŞTI"

Beşiktaş ise oyunu ele almaya çalıştı. Beşiktaş'ın misyonu budur, oyunu ele alır. Tamam dağınık olabilirim ama çıkar oyunu ele alırım, böyle oynarım diye düşündü.

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

haftalar itibariyle ben böyle bir lig hatırlamıyorum. 18, 17, 14 puanlık farklar. 14 seviniyor 14 diye. 3 takımın da misyonu bu değil.

"KALİTELİ DEĞİLDİ"

Çok kaliteli bir oyun olmadı, mücadele. Zaman zaman tempo yükseldi, düştü. Oyun oynayıp kazanmak isteyen Beşiktaş ile sonuca yönelik oynayan Fenerbahçe'nin maçı, kazanan çıkmadı.

"OYUNU ÇAĞIRDI ORADA"

Tribündeki taraftarların 30 bin kişinin aynı şeyi düşünmesi normal midir? Taktik yaptılar, 2-1 galip Fenerbahçe, oyunun gittiğini gördüler. Fenerbahçe taraftarı İrfan Can'ı değil, oyunu çağırdı orada.



