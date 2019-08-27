Metro 2033 romanı bir kez daha beyaz perdeye uyarlanıyor

Bu başarı film yapımcılarının da dikkatini çekti. Senaryo olarak filmleştirilmeye fazlasıyla müsait olan roman için Dmitry Glukhovsky’e teklif üstüne teklif yağdı. Fakat Rus yazar filmi senarist F. Scott Frazier’e emanet etme kararı almıştı.

Bir süre sonra filmin fazlasıyla Amerikan vari bir yapıya bürünmesi Rus yazarın canını sıktı. Filmin Rusya yerine Amerika’da yer alan metrolarda geçtiğini öğrenen Dmitry Glukhovsky anlaşmayı tek taraflı feshederek projenin iptal edildiğini açıkladı.

Bu olaylardan yaklaşık olarak 1 sene sonra Metro 2033’ün tekrardan beyaz perdeye aktarılacağı açıklandı. Dmitry Glukhovsky tarafından da doğrulanan habere göre filmin çekimlerini TNT-Premier Studios Company, TV-3 Channel ve Central Partnership Film Company üstlenecek. Yapımcı koltuğunda da Valery Fedorovich oturacak.

Fedorovich filmin çekimlerine 2020 yılında başlayacaklarını ve vizyon tarihinin ise 1 Ocak 2022 olacağını vurguladı. Henüz filmin senaryosunun kime emanet edileceği ve oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı açıklanmış değil.

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