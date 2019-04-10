Mynet Trend

Metrobüs üzerinde sörf yapmıştı! Az kalsın canından oluyordu

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 10.04.2019 11:26 | Son Güncelleme

Türkiye’nin, metrobüs üzerinde 12 durak boyunca yolculuk yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Jack Kayhaoğlu, Şişli Nişantaşı’na gelerek arkadaşlarıyla beraber bir binanın tepesine tırmanmak için plan yaptı.

Semtte bir süre sokakta gezinen gençler ardından rastgele bir binanın içerisine girdi. Binanın 3’üncü katına çıkan gençler buradaki pencereye açarak çatısına tırmanmak istedi. Gençlerden ikisi herhangi bir sorun olmadan tırmandı ancak arkadaşları tırmanırken, bastığı taş yerinden çıktı.

DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ AMA ÇATIDAN ÇATIYA ATLADI

Ufak bir düşme tehlikesi geçiren genç, çatıdaki arkadaşlarının yardımıyla yukarıya çekildi. Arkadaşının tehlike geçirmesinin ardından çatıda oyunlarına devam eden gençler, bu kez de çatıdan çatıya atladı.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Şov uğruna akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmeyen gençler yürekleri ağza getirdi. Bir anlık hatanın ölümle sonuçlanacağının farkında bile olmayan olmayan gençler, o tehlikeli oyunlarını kaydedip sosyal medyadan yayınladı. (İHA)

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
40 bin liralık cezayı görünce hayatının şokunu yaşadı40 bin liralık cezayı görünce hayatının şokunu yaşadı
Olay oldu! Asya'da plastik poşet yerine bakın ne kullanılıyor!Olay oldu! Asya'da plastik poşet yerine bakın ne kullanılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Metrobüs sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kiremitleri kırdı adamlar.çatı su alırsa çok kulaklarınızı çınlatırlar:)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir saniye bile başından ayrılmadı! Ayağa kalkması için çok uğraştı ama...

Ayağa kalkması için çok uğraştı ama...

Cep telefonu beklediği kutudan su ve çay tohumu çıktı

Cep telefonu beklediği kutudan su ve çay tohumu çıktı

40 bin liralık cezayı görünce hayatının şokunu yaşadı

40 bin liralık cezayı görünce hayatının şokunu yaşadı

Asyadaki süpermarketler plastik poşet yerine bakın ne kullanıyor!

Olay oldu! Asya'da plastik poşet yerine bakın ne kullanılıyor!

Son nefesinde saldırganları söyledi! Laf atma cinayetinde korkunç detaylar

Laf atma cinayetinde korkunç detaylar

Hatay'da sapan köpek balığı yakalandı! Deniz müzesinde sergilenecek

Hatay'da yakalandı! Deniz müzesinde sergilenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.