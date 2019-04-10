Metrobüs üzerinde sörf yapmıştı! Az kalsın canından oluyordu

Semtte bir süre sokakta gezinen gençler ardından rastgele bir binanın içerisine girdi. Binanın 3’üncü katına çıkan gençler buradaki pencereye açarak çatısına tırmanmak istedi. Gençlerden ikisi herhangi bir sorun olmadan tırmandı ancak arkadaşları tırmanırken, bastığı taş yerinden çıktı.

DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ AMA ÇATIDAN ÇATIYA ATLADI

Ufak bir düşme tehlikesi geçiren genç, çatıdaki arkadaşlarının yardımıyla yukarıya çekildi. Arkadaşının tehlike geçirmesinin ardından çatıda oyunlarına devam eden gençler, bu kez de çatıdan çatıya atladı.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI



Şov uğruna akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmeyen gençler yürekleri ağza getirdi. Bir anlık hatanın ölümle sonuçlanacağının farkında bile olmayan olmayan gençler, o tehlikeli oyunlarını kaydedip sosyal medyadan yayınladı. (İHA)

