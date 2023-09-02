Metroda Yılmaz Erdoğan konseri! Sokak sanatçısına eşlik etti, sosyal medya çalkalandı!

Türk sinemasının önemli isimlerinden oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, metroda saz çaldığı görüntülerle gündem oldu. Metro istasyonundaki müzisyene eşlik eden Erdoğan seslendirdiği 'Candan İleri' türküsüyle büyük beğeni topladı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin ardından en son Kin filmi ile izleyicilerin karşısına çıkan Yılmaz Erdoğan, bir süredir ortalarda görünmüyordu.

Akşam saatlerinde sosyal medyada Yılmaz Erdoğan ile ilgili paylaşılan bir görüntü gündem oldu.

Usta oyuncu, metroda saz çalan bir müzisyenden sazını aldı ve kendi çalmaya başladı.

Candan İleri türküsünü seslendiren Erdoğan, çevredekilerden büyük alkış topladı.

Daha önce de birçok kez şarkı söylemiş olan Erdoğan'ın sesi oldukça beğeniliyor.

'USTA KONUŞTURMUŞ YİNE'

Genelde türkü söylemeyi tercih eden ünlü oyuncunun metrodaki performansında bir vatandaşın kutuya bahşiş bıraktığı anlar da konuşulan bir diğer konu oldu.

Erdoğan'ın saz çaldığını gören kullanıcılar 'Usta konuşturmuş yine', 'Yanık yanık ne söyledin be', 'Durduk yere dertlendim', 'Adamda ne ararsan var' gibi yorumlarda bulundular.

Aslen Hakkarili olan yılmaz Erdoğan, 1967 doğumludur. Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi, AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü sahibidir.

Anadolu Ateşi dans topluluğunun kurucusu Mustafa Erdoğan'ın küçük kardeşi, ses sanatçısı Deniz Erdoğan'ın ağabeyidir.

İlk ve ortaokulu Hakkari'de bitirdikten sonra Ankara Aydınlıkevler Lisesine devam eden oyuncu, lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandı.

Eğitim hayatını yarıda bırakarak Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatro kadrosuna katılmıştır.



