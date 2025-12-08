EĞİTİM

Metroyu kim, ne zaman icat etti? Metroyu ilk kim buldu?

Dünya genelinde kullanılan ve sık olarak tercih edilen metrolar genel olarak kentsel bölgelerde yer alan yüksek kapasiteye sahip toplu taşıma türleridir. Tramvay, otobüs, füniküler gibi toplu taşıma araçlarından farklı özelliklere sahip olan metro sistemleri, demiryolları üzerinde çalışır.

Ferhan Petek

Yeraltı istasyonlarında hareket eden ve toplu taşıma araçlarından bir olan metrolar, özel bir geçiş hattı üzerinde çalışır. Yayalar ve diğer araçlar tarafından erişilemeyen tünellerde bulunur. Metro sistemlerine dair modern hizmetler genel olarak demiryolu hatlarında elektrikli çoklu birimler kullanılarak istasyonlar arasında belirlenmiş olan noktalarda ve hatlarda sağlanmaktadır.

Diğer toplu taşıma araçları ile entegre olarak çalışan metrolar genel olarak toplu taşıma yetkilileri tarafından işletilmektedirler. Dünya genelinde kullanılan metro Türkiye’de ilk kez Osmanlı Devleti zamanında kullanılmıştır.

Metroyu kim, ne zaman icat etti?

İlk kez 1875 yılında Türkiye’de Karaköy Beyoğlu hattında kullanılmıştır. Bu istikamette kurulan ilk raylı sistem aynı zamanda Osmanlı Devleti zamanında kurulmuş olan ilk metro sistemi olarak tarihe geçmiştir. 1980’li yıllara gelindiği zaman ise İstanbul’un metro sistemi ve altyapısı hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir.

Dünyada ilk metro sisteminin Londra metrosu olduğu bilinmektedir. Londra metrosu 1863 yılında hizmete sunulmuştur. İlk tren 9 Ocak 1863 tarihinde Bishop durağından hareket etmiştir. Metroyu ilk ay içinde toplamda 26 bin kişinin kullanıldığı tespit edilmiştir.

Metroyu ilk kim buldu?

Doğu Londra demiryolu şirketi, Thames Tüneli ile ilk tren seferlerine başlamıştır. Brunel tarafından inşa edilmiş olan tren kullanıma 1843 yılında açılmıştır. 1884 yılında ise şehir merkezi ile banliyöler yeni bir metro hattı ile birbirlerine bağlanmıştır. İlerleyen zamanlarda gelişmeler devam etmiştir ve 1890 yılında King William Caddesi ile Stockwell Caddesi arasında dünyadaki ilk derin elektrikli metro sistemi kurulmuştur.

Banliyö ana hatlarda 1905 yılında elektrikli sisteme geçiş yapılmıştır. Üç yıl sonra ise İngiltere’de bugün tarihi olarak büyük bir değeri olan Underground levhası yapılmıştır. 1911’de metronun Earls Court durağında ilk yürüyen metro merdivenleri inşa edilmiştir.

