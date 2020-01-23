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Mevlüt Erdinç: Bu statta gol atmak inanılmaz bir şey

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mevlüt Erdinç, Ülker Stadı'nda gol atmanın inanılmaz bir şey olduğunu söyledi.

Mevlüt Erdinç: Bu statta gol atmak inanılmaz bir şey

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mevlüt Erdinç, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor'a karşı sarı-lacivertli forma ile ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "İçeride ilk 11'de oynadığım ilk maçımdı ve çok şükür iyi geçti. 2020'ye çok iyi girdik, iki maç, iki galibiyet. Kupa da olsa çok önemliydi. Benim için de çok önemliydi. Çok çalıştım, bazen şanssızlık oldu ama bu maçta yüzüm güldü" ifadelerini kullandı.

"BU STATTA GOL ATMAK İNANILMAZ BİR ŞEY"

Kayserispor'a attığı gol anında yaşadıklarını da anlatan deneyimli futbolcu, şöyle konuştu:

"Attığım golden sonra Nabil Dirar, Jailson hemen yanıma koştu ve çok sevindi. Aynı şekilde bütün takım arkadaşlarım çok sevindi. Gol atacağımı hissettim. O an çok farklı bir hisse kapıldım. Bu statta gol atmak inanılmaz bir şey. Golden sonra arkadaşlarımın bana gösterdiği sevgiyi hissettim. Hocam da devrede tebrik etti. O atmosfer inanılmazdı. Taraftarlarımızı gerçekten arkamızda hissediyoruz. Biz her şeyi düzeltmek için kazanmaya mecburuz. Onları arkamızda hissediyor olmamız çok önemli. Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun gerçekten inanarak oynuyoruz. Çünkü buranın büyüklüğünü biliyoruz. Taraftarlarımız hissettiriyor. Taraftarlarımızın önünde oynamak inanılmaz bir duygu. Onlar emin olsun ki biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"HERKES KENETLENMİŞ DURUMDA"

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden tüm takımların hedefinin aynı olduğunun altını çizen Mevlüt Erdinç, "Herkesin hedefi aynı. Hep aklımızda. Herkes aynı şeyi istiyor. İlk önce biz çok istiyoruz. Bunu istemek çok önemli. Ona göre çalışmak, ona göre maça çıkmak çok önemli. Takım içindeki arkadaşlık çok önemli çünkü bunlar anı olarak kalacak. Sezon sonunda bu günleri hatırlayacağız çünkü gerçekten herkes kenetlenmiş durumda, taraftar olsun, oyuncular olsun... Ben sahadayken onu hissediyorum. Bir oyuncu şanssız olduğunda bile taraftar arkasında" ifadelerini kullandı.

"2020'DE DAHA İYİ OLACAĞIM"

Kendi performansını da değerlendiren Mevlüt, "Kendimi iyi hissediyorum. Hocam şans verdikçe ben de elimden geleni gösteriyorum. Bu son maçta gerçekten kendimi iyi hissettim çünkü kampta çok iyi çalıştık. Fizik olarak daha iyiydim ve golümü de attım çok şükür. Çok iyi geçti. 2020'de daha iyi olacağım" değerlendirmesinde bulundu.

"AKLIMIZDA SADECE GALİBİYET VAR"

Mevlüt Erdinç, hafta sonunda eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı oynayacakları maç hakkında ise "İyi hazırlanıyoruz. Biz içeride kazanmak istiyoruz. Aklımızda sadece galibiyet var. Taraftarlarımızın desteğiyle de kazanacağımızı düşünüyorum. Onlar bizim için çok büyük bir güç" yorumunu yaptı.

"HEPİMİZİN HEDEFİ AYNI VE BERABER OLMALIYIZ"

Mevlüt, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan takım arkadaşı Sadık Çiftpınar'ın da daha güçlü bir şekilde sahalara döneceğine inandığını belirtti.

Deneyimli futbolcu son olarak, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek, "Herkes omuz omuza olmalı, taraftar, oyuncular. Bütün Fenerbahçelilerden bahsediyorum. Hepimizin hedefi aynı ve beraber olmalıyız. Bu beraberlikle hedefe ulaşacağız." şeklinde konuştu.

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