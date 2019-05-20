SPOR

Mevlüt Erdinç durdurulamıyor

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 20.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

Antalyaspor'da bu sezon forma giydiği 23 maçta 11 gol atan Mevlüt Erdinç, bu gollerin 7'sini son 6 maçta kaydetti.

Mevlüt Erdinç durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da son haftalarda performansını artıran golcü futbolcu Mevlüt Erdinç golleriyle taraftarı sevindirdi. Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta kırmızı beyazlı formayı giyen Mevlüt Erdinç, karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Golcü futbolcu bu maçlarda 11 defa fileleri havalandırıp, 3 de gol pası verdi. Son 6 haftada 7 gole adını yazdıran Mevlüt Erdinç, Evkur Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor karşılaşmalarında ikişer gol attı. Golcü futbolcu son 6 haftada sadece Bursaspor maçında rakip fileleri havalandıramadı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor mevlut erdinc Spor Toto Süper Lig

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