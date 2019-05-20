Mevlüt Erdinç durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da son haftalarda performansını artıran golcü futbolcu Mevlüt Erdinç golleriyle taraftarı sevindirdi. Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta kırmızı beyazlı formayı giyen Mevlüt Erdinç, karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Golcü futbolcu bu maçlarda 11 defa fileleri havalandırıp, 3 de gol pası verdi. Son 6 haftada 7 gole adını yazdıran Mevlüt Erdinç, Evkur Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor karşılaşmalarında ikişer gol attı. Golcü futbolcu son 6 haftada sadece Bursaspor maçında rakip fileleri havalandıramadı.
''İlk defa kavgada ben yoktum''
Cengiz'den itiraf! 'Kupayı istedik ama...'
Köln ve Paderborn, Bundesliga'da
İşte 1. Lig'de play-off programı
Son 8 sezonun en iyisi
Adana Demirspor'da büyük sevinç
Güneş dönemi hayal kırıklığıyla bitecek
Süper Lig yıldızının adı Galatasaray ile anılıyor
'Kazandığımız için mutluyuz'
Portekiz'de şampiyon Benfica
''Beşiktaş için üçüncülük başarısızlık''
İşte 1. Lig'deki play-off eşleşmeleri
Bundesliga'da şampiyon yine Bayern
Eljif Elmas'ı isteyen takımı açıkladı
Görevine son verildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum