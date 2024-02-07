Mevsim sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz muhteşem tarifler

Mevsim sebzeleriyle yapılan yemekler, hem sağlıklı hem de lezzetli olmalarıyla ön plana çıkıyor. Kışın kabak ve pancar, ilkbaharda ıspanak ve kuşkonmaz, yazın domates ve patlıcan gibi sebzelerle birçok lezzetli yemeği hazırlayabilirsiniz. Mevsim sebzelerini kullanarak mutfağınızda denemek için birçok seçenek bulunmaktadır. İşte mevsim sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz muhteşem tariflerden bazıları...

PORTAKALLI KEREVİZ TARİFİ

MALZEMELER:

1 kilo kereviz

2 adet patates

1-2 adet havuç

1-2 adet soğan

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 adet kesme şeker

Tuz

Zeytinyağı

Kerevizi bekletmek için limon suyu

YAPILIŞI:

Kerevizi orta büyüklükte küp küp doğrayın ve bir süre limonlu suda bekletin.

Soğanı yemeklik, havucu ise yuvarlak şekilde doğrayın.

Tencereye bir miktar zeytinyağı koyup havucu ve soğanı hafif pembeleşene kadar kavurun.

Ardından doğradığımız kereviz ve patatesleri de ekleyip hafif sararana kadar kavurun.

1 adet kesme şekeri ilave edin.

Ardından 1 su bardağı portakal suyunu ekleyin. (Gerekirse ilave olarak 1-1,5 su bardağı sıcak su da ilave edebilirsiniz.)

Tuzunu da ekleyip pişmeye bırakın.

Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Servis aşamasında arzuya göre sıcak ya da soğuk servis edebilir ve üzerin dereotu ile de süsleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

ZEYTİNYAĞLI PIRASA TARİFİ

MALZEMELER:

2 sap pırasa

1 küçük havuç

1 yemek kaşığı pirinç

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

YAPILIŞI:

Pırasaları dış kabuklarını ve kök kısımlarını ayıklayıp suda iyice yıkayın. Yıkama işleminin ardından pırasalarınızı verev şeklinde doğrayın.

Havuçları temizledikten sonra uzunlamasına ortadan ikiye kesin. İkiye ayrılan havuçları pırasalarla aynı boyuta getirin.

Geniş bir tencereye pırasa ve havuçları koyun.

Suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri duruladıktan sonra tencerenin içerisine serpiştirin. Zeytinyağının yarısını ekleyerek kısık ateşte hafifçe kavurun.

Tencere içerisine toz şeker ve tuzu ilave ederek hafifçe karıştırın. Kalan zeytinyağını pırasanın üzerinde gezdirin. Pırasayı kısık ateşte 20-25 dakika kapağı kapalı bir şekilde pişirin.

Pişen zeytinyağlı pırasa yemeğini limon ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!



