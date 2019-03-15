Mevsimsel alerjiye karşı 4 doğal çözüm

Elma sirkesi



Elma sirkesi mutfağımızdaki en yararlı ürünlerinden biridir. Doğal bir alerji ilacıdır çünkü mukoza üretiminin azalmasına yardımcı olur ve lenfatik sisteminizin temizlenmesini sağlar. Etkisinden faydalanmak adına bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi karıştırıp içmeniz yeterlidir.

Doğal bal



Alerji semptomları, vücudunuzun sağlığınızın tehlikede olduğunu düşündüğü bir maddeye verdiği tepkidir. Burun akıntısı ve sulu gözler, vücudunuzun yabancı maddeyi sisteminizden atma girişimidir. Burun akıntısı ve ve göz yaşarmalarını önlemek için doğal baldan faydalanabilirsiniz. Alerji dönemlerinde 2 tatlı kaşığı yemeniz yeterli olacaktır.

Arı poleni



Çim ve polenlere karşı alerjiniz varsa arı poleninden faydalanın. Bu doğal madde bağışıklık sistemini yoluna sokmaya yarar. Meyvelerin üzerine serperek tüketebilir ya da karna yiyebilirsiniz.

Probiyotikler

Bazı alerji semptomları bağışıklık sisteminin dengelenmemesinin bir sonucudur. Böyle durumda vücut, yabancı cisimlere karşı çok daha ağır tepkiler verebilir. Probiyotikler sayesinde sindirim sisteminizi iyileştirip sağlığınızı garanti altına alabilirsiniz. Bunun için komnucha çayı tüketebilir ya da kefir içebilirsiniz.

