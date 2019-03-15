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Mevsimsel alerjiye karşı 4 doğal çözüm

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.03.2019 11:40 | Son Güncelleme

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yaşanan alerjiler, hayatı inanılmaz derecede rahatsız edici bir hale getirebilir. Neyse ki alerjiden muzdarip olanlar için doğal çözümler imdada yetişiyor.

Mevsimsel alerjiye karşı 4 doğal çözüm

Elma sirkesi
elma sirkesi

Elma sirkesi mutfağımızdaki en yararlı ürünlerinden biridir. Doğal bir alerji ilacıdır çünkü mukoza üretiminin azalmasına yardımcı olur ve lenfatik sisteminizin temizlenmesini sağlar. Etkisinden faydalanmak adına bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi karıştırıp içmeniz yeterlidir.

Doğal bal
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Alerji semptomları, vücudunuzun sağlığınızın tehlikede olduğunu düşündüğü bir maddeye verdiği tepkidir. Burun akıntısı ve sulu gözler, vücudunuzun yabancı maddeyi sisteminizden atma girişimidir. Burun akıntısı ve ve göz yaşarmalarını önlemek için doğal baldan faydalanabilirsiniz. Alerji dönemlerinde 2 tatlı kaşığı yemeniz yeterli olacaktır.

Arı poleni
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Çim ve polenlere karşı alerjiniz varsa arı poleninden faydalanın. Bu doğal madde bağışıklık sistemini yoluna sokmaya yarar. Meyvelerin üzerine serperek tüketebilir ya da karna yiyebilirsiniz.

Probiyotikler

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Bazı alerji semptomları bağışıklık sisteminin dengelenmemesinin bir sonucudur. Böyle durumda vücut, yabancı cisimlere karşı çok daha ağır tepkiler verebilir. Probiyotikler sayesinde sindirim sisteminizi iyileştirip sağlığınızı garanti altına alabilirsiniz. Bunun için komnucha çayı tüketebilir ya da kefir içebilirsiniz.

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