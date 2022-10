Mevsimsel gripte Anadolu propolisi önerisi

İSTANBUL (AA) - Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, mevsimsel gripten korunmak ve bağışıklığı güçlü tutmak için çocukların günde en az 10 damla, yetişkinlerin ise günde en az 20 damla Anadolu propolisi kullanmasının önerildiğini bildirdi.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, uzmanlar, mevsimsel gripte yüksek antioksidan ve antiviral etkilere sahip olan Anadolu propolisini öneriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, mevsimsel gribe yakalanmamak veya gribi daha kolay atlatmak için bağışıklık sistemini her daim güçlü tutmak gerektiğini aktardı.

Özellikle C, D, E ve B grubu vitaminleri, çinko, magnezyum ve kalsiyum mineralleri açısından zengin besinleri tüketmeye özen gösterilmesi gerektiğine işaret eden Samancı, "Hastalık zamanında vücuttaki hücre atıkları, yani serbest radikallerin sayısında artış gözlenir. Bundan dolayı antioksidanlardan zengin yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı mor meyveler ve arı ürünleri de hem çocukların hem de yetişkinlerin beslenmesinde mutlaka yer almalıdır. Yapılan bilimsel çalışmalarda, özellikle Anadolu coğrafyasından elde edilen arı ürünlerinin insan vücudundaki biyolojik aktivitesinin diğer bölgelerden elde edilen arı ürünlerine kıyasla 3 kat daha yüksek olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Samancı, 2012 yılında Hodeidah Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, propolis kullanımının çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına etkisinin araştırıldığını anımsattı. Çalışmaya üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konulan 41 çocuğun katıldığını bildiren Samancı, şunları kaydetti:

"Katılımcılardan toplam 17 boğaz kültürü örneği alınmıştır. 17 örnekten 9'unda Streptococcus pyogenes bakterisi, 2’sinde Haemophilus influenzae bakterisi ve 6’sında da Candida albicans bakterisi olduğu tanımlanmıştır. Çalışmada hastalara propolis verilmiştir. Bu sayede antimikrobiyal etki arttırılmış ve çocukların 2-5 günlük bir sürede iyileştiği tespit edilmiştir. Ayrıca, propolisin antimikrobiyal özelliği ile S. pyogenes, H. influenzae ve C. albicans'ın gelişmesini önlediği ortaya konulmuştur.

Çalışmanın sonucunda propolisin çocuklarda bakteri ve kandida türlerinin neden olduğu boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı aynı zamanda etkili bir antimikrobiyal ajan olduğu tespit edilmiştir. Bu verilerden yola çıkarak mevsimsel gripten korunmak ve bağışıklığı güçlü tutmak için çocukların günde en az 10 damla, yetişkinlerin ise günde en az 20 damla Anadolu propolisi kullanması önerilir."

- "Gribin belirtilerine yönelik olarak, beslenme planlaması yapılmalı, vitamin, mineral ve antioksidan desteğine başvurulmalı"

Doç. Dr. Engin Celep, mevsimsel gripte bağışıklığı güçlendirmenin püf noktalarına ilişkin bilgi verdi.

Mevsimsel grip hastalığının belirtileri arasında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve burun tıkanıklığının bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konuşma, öksürme ve hapşırma esnasında etrafa yayılan damlacıklarla, hasta olmuş kişi veya kişinin kullandığı eşyalara temasla bulaşabilir. Gribin belirtilerine yönelik olarak, beslenme planlaması yapılmalı, vitamin, mineral ve antioksidan desteğine başvurulmalıdır. Özellikle D, C vitamini ve çinko minerali grip tedavisine destek olarak beslenme planına eklenmelidir. Bunun yanında, doğada bilinen en güçlü antioksidan olan Anadolu propolisini de yetişkinlerin her gün en az 20 damla, çocukların ise her gün en az 10 damla tüketmesi tavsiye edilmektedir. Hastalık ve halsizlik durumlarında ise bu miktarın 4 katına kadar arttırılması önerilmektedir."