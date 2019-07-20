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Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

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YAŞAM  | 20.07.2019 02:43 | Son Güncelleme

Adana'da bir meyhanede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi silahla, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir meyhanede meydana geldi. Otomobil ile meyhaneye gelen kimliği belirsiz kişiler, mekanda eğlenen Şiyar A. ve Özgür K.’yı tabancayla bacaklarından, Mehmet İ.’yi ise sopa ile başına vurarak yaraladı.

Olayın ardından şüpheliler, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Mehmet İ.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLAR İLE POLİS ARASINDA GERGİNLİK

Olay yerinde bazı vatandaşlar ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polise zorluk çıkardığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

(DHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana meyhane silahlı saldırı

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