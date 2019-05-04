Meyveden başka hiçbir şey yemiyor! 2 çocuk annesi...

Söz konusu sağlıklı yaşam olunca birçok kişi farklı yöntemleri beslenme şekline entegre ediyor. Tüm rutinini ona göre devam ettiriyor. İşte onlardan biri de 53 yaşındaki Anne Osborne. Şimdilerde Avustralya'nın eyaleti Queensland'de Sunshine Coast'ta yaşayan Anne tam 28 yıldır meyveden başka hiçbir şey tüketmiyor.
20'li yaşlarındayken, hayvan etleri ve hayvansal gıdaları (süt ve süt ürünleri de buna dahil) hayatından çıkararak veganlığa geçen Anne Osborne ilerleyen yaşlarında ise vegan beslenmeyi de bıraktı sadece meyve içeren ve çiğ beslenmeyi öncelik alan Frutaryen yani fruitarianisme geçiş yaptı.
Tam 28 yıldır sadece meyve tüketerek hayatını sürdüren Anne Osborne, her gün 10 adet meyve yediğini ve haftada 20 adet muz, 14 adet avokado, 4 ananas tükettiğini söyledi.
Anne, söylenilenin aksine yaptığı bu seçiminin sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmadığını vurguluyor. Aksine her zaman enerjik olduğunu, sağlıklı bir kiloya ve harika kolestrol seviyesine sahip olduğunu söyleyen Anne kendi bahçesinde yetiştirdiği organik meyveleri yiyor.
Anne Osborne, iki oğlunu da bu şekilde besleyerek büyüttüğünü dile getirirken, onları sadece anne sütü, kuruyemiş ve meyve ile beslediğini dile getirirken, çocukları büyüdüklerinde kararı onlara bıraktığının altını çizdi.
Şu anda 15 ve 28 yaşında olan oğulları sadece meyve ile beslenmeyi bırakmış olsa da her ikisi de hala vegan ve annelerinin izinden gidiyorlar.
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