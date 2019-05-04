Mynet Trend

Meyveden başka hiçbir şey yemiyor! 2 çocuk annesi...

gizemino gizemino
YAŞAM  | 04.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan Anne Osborne 28 yıldır meyveden başka hiçbir şey tüketmedi! İşte sebze dahil tüm yiyecekleri hayatından çıkaran kadının ilginç hikayesi...

Meyveden başka hiçbir şey yemiyor! 2 çocuk annesi...

Söz konusu sağlıklı yaşam olunca birçok kişi farklı yöntemleri beslenme şekline entegre ediyor. Tüm rutinini ona göre devam ettiriyor. İşte onlardan biri de 53 yaşındaki Anne Osborne. Şimdilerde Avustralya'nın eyaleti Queensland'de Sunshine Coast'ta yaşayan Anne tam 28 yıldır meyveden başka hiçbir şey tüketmiyor.

5

20'li yaşlarındayken, hayvan etleri ve hayvansal gıdaları (süt ve süt ürünleri de buna dahil) hayatından çıkararak veganlığa geçen Anne Osborne ilerleyen yaşlarında ise vegan beslenmeyi de bıraktı sadece meyve içeren ve çiğ beslenmeyi öncelik alan Frutaryen yani fruitarianisme geçiş yaptı.

3

Tam 28 yıldır sadece meyve tüketerek hayatını sürdüren Anne Osborne, her gün 10 adet meyve yediğini ve haftada 20 adet muz, 14 adet avokado, 4 ananas tükettiğini söyledi.

Anne, söylenilenin aksine yaptığı bu seçiminin sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmadığını vurguluyor. Aksine her zaman enerjik olduğunu, sağlıklı bir kiloya ve harika kolestrol seviyesine sahip olduğunu söyleyen Anne kendi bahçesinde yetiştirdiği organik meyveleri yiyor.

a

İKİ OĞLUNU DA KENDİSİ GİBİ YETİŞTİRİYOR

Anne Osborne, iki oğlunu da bu şekilde besleyerek büyüttüğünü dile getirirken, onları sadece anne sütü, kuruyemiş ve meyve ile beslediğini dile getirirken, çocukları büyüdüklerinde kararı onlara bıraktığının altını çizdi.

Şu anda 15 ve 28 yaşında olan oğulları sadece meyve ile beslenmeyi bırakmış olsa da her ikisi de hala vegan ve annelerinin izinden gidiyorlar.

1

2

6

asdasd


PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Öğretmen cinsel içerikli film izlerken öğrencilere yakalandı!Öğretmen cinsel içerikli film izlerken öğrencilere yakalandı!
'Eşinin arkadaşıyım' diyerek tecavüze kalkışmıştı!'Eşinin arkadaşıyım' diyerek tecavüze kalkışmıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anne Osborne veganizm vegan frutarism sadece meyve yemek nasıl kilo veririm

En Çok Okunan Trend Haberler

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

38 ton Türk domatesini geri gönderdi

38 ton Türk domatesini geri gönderdi

Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol uyuşturucu değil! Yeni bağımlılık: Bumpaholic

Alkol uyuşturucu değil! Yeni bağımlılık: Bumpaholic

Öğretmen derste cinsel içerikli film izlerken öğrencilere yakalandı!

Öğretmen cinsel içerikli film izlerken öğrencilere yakalandı!

'Eşinin arkadaşıyım' diyerek tecavüze kalkışmıştı! Cezası belli oldu

'Eşinin arkadaşıyım' diyerek tecavüze kalkışmıştı!

Oyuncakçı değil ticari taksi

Oyuncakçı değil ticari taksi

Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

Kulak kıllarını temizlediği felçli eşini ve kendisini yaktı

Kulak kıllarını temizlediği felçli eşini ve kendisini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.