Mezarı bile hazırdı! 13 yaşında kaybolan kız çocuğu 32 yıl sonra böyle bulundu

Tam 32 yıl boyunca her gün onun için yas tutuldu, fotoğrafları sarardı ve umutlar defalarca tükendi. 1994 yılında evinden çıkıp atına bakmaya giden 13 yaşındaki Christina’dan bir daha haber alınamadı ve olay yıllar boyunca çözülemedi. Ancak dosyanın yeniden ele alınmasıyla birlikte gelişme yaşandı ve Christina Marie Plante’nin bulunduğu, hayatta olduğu açıklandı. Bu gelişme, uzun süredir devam eden belirsizliğin sona erdiğini gösterirken ailesi için de önemli bir dönüm noktası oldu.

Gökçen Kökden

1994 yılının Mayıs ayında, Arizona'nın kasabası Star Valley korkunç bir gizemle sarsıldı. Henüz 13 yaşında olan Christina Marie Plante, evinden sadece birkaç dakika uzaklıktaki ahıra, çok sevdiği atıyla ilgilenmeye gitmek üzere çıktı. Ancak Christina o ahıra hiç varmadı ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

O dönemde yerel güvenlik güçleri, gönüllüler ve bölgesel ekipler seferber edilmiş; ormanlık alanlar, kuyular ve metruk binalar didik didik aranmıştı. Christina’nın dosyası "tehlike altında ve şüpheli koşullar" başlığıyla ulusal veri tabanlarına işlendi. Ancak ne bir görgü tanığı ne de somut bir kanıt bulundu. Yıllar geçtikçe Christina'nın hayatta olma ihtimali, kamuoyunun gözünde bir efsaneye dönüştü.

TAM 32 YIL SONRA BULUNDU

On yıllar süren sessizlik, Gila County Şerif Ofisi bünyesinde kurulan Soğuk Vaka (Cold Case) Birimi'nin dosyayı yeniden ele almasıyla bozuldu. Modern araştırma teknikleri, gelişmiş DNA analizleri ve dijital iz takipleri sayesinde dedektifler, 32 yıl önce ulaşılamayan yeni ipuçlarına ulaştılar.

Şerif ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, Christina Marie Plante'nin kimliğinin doğrulandığı ve hayatta olduğu müjdesi verildi. Şeriflik, "Bu vaka, gelişen teknolojinin ve soğuk dava incelemelerinin, ailelere ve topluma uzun zamandır beklenen cevapları getirmedeki önemini bir kez daha kanıtlamıştır," dedi.

GİZEMLİ 32 YIL! CHRİSTİNA BU SÜREÇTE NEREDEYDİ?

Christina’nın 32 yıl boyunca nerede olduğu, nasıl hayatta kaldığı veya neden geri dönmediği gibi sorular şu an için gizemini koruyor. Yetkililer, Christina’nın mahremiyetine ve psikolojik sağlığına duyulan saygı nedeniyle detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Ancak bu olay, 6 yaşındayken kaybolup yıllar sonra bulunan Karen Rojas davası gibi, benzer acılar yaşayan binlerce aile için büyük bir umut ışığı oldu.

Bugün artık 45 yaşında bir yetişkin olan Christina’nın hikayesi, adaletin ve umudun asla pes etmemesi gerektiğini tüm dünyaya bir kez daha hatırlatıyor.

Okuyucu Yorumları
ne biçim hikaye bu nasıl kaybolmuş neden geri dönmemiş kaçmışmı kaçırılmışmı osuruktan haber
@kadir_peker_1975 kaçırılmış
müge olsaydı orda çoktan bulmuştu
tmm bulmuş (!)bize ne la sizin popüler kisilerinizden
Bunun benim için ne haber değeri var,koyun Magazin sayfasına merak eden açar içeriğini okur!..
