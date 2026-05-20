Araç yoğunluğunun en fazla olduğu il belli oldu! Herkes İstanbul beklerken zirve şaşırttı

Trafikteki araçların yüzde 51,8’ini otomobiller, yüzde 21,3’ünü motosikletler, yüzde 14,5’ini ise kamyonetler oluşturdu. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerde hibrit araçların oranı yüzde 32,5, elektrikli araçların oranı ise yüzde 18,7 oldu.

ARAÇ SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU 5 İL

1. İstanbul – 6 milyon 352 bin 9 araç

Türkiye’deki her 5 araçtan biri İstanbul’da bulunuyor. Megakent, yüzde 18,57’lik payla toplam araç sayısında ilk sırada yer aldı. İstanbul’da 4 milyonu aşkın otomobil trafiğe kayıtlı.

2. Ankara – 3 milyon 73 bin 450 araç

Başkent, 3 milyonu aşan araç sayısıyla ikinci sırada. Ankara’da otomobil sayısı 2,2 milyonu geçti.

3. İzmir – 2 milyon 135 bin 426 araç

İzmir’de 1,1 milyondan fazla otomobil ve 530 bini aşkın motosiklet bulunuyor. Özellikle yaz aylarında artan geçiş ve tatil trafiği kentte yoğunluğu artırıyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

4. Antalya – 1 milyon 710 bin 54 araç

Turizmin merkezlerinden Antalya’da araç sayısı dikkat çekici seviyeye ulaştı. Kentte 769 bin otomobil ve 548 bin civarında motosiklet trafiğe kayıtlı.

5. Bursa – 1 milyon 357 bin 137 araç

Sanayi şehirlerinden Bursa, 1,3 milyonu aşan taşıt sayısıyla listenin beşinci sırasında yer aldı. Kentte günlük trafik yoğunluğu özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde artıyor.

NÜFUSA ORANLA ARAÇ YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKEN İLLER

Muğla – 779 bin 925 araç

Yazlıkçıların ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Muğla’da araç sayısı nüfusa göre oldukça yüksek. Kentte 316 bini aşkın motosiklet bulunuyor.

Aydın – 680 bin 84 araç

Ege’nin önemli şehirlerinden Aydın, nüfusuna kıyasla araç yoğunluğu yüksek iller arasında yer aldı.

Burdur – 188 bin 726 araç

Düşük nüfusuna rağmen Burdur’daki araç sayısı dikkat çekti. Kentte 64 bin motosiklet ve 26 bin traktör bulunuyor. Bu tablo, Burdur’u kişi başına düşen araç oranında öne çıkarıyor.