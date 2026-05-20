Araç yoğunluğunun en fazla olduğu il belli oldu! Herkes İstanbul beklerken zirve şaşırttı

Trafikteki araçların yüzde 51,8’ini otomobiller, yüzde 21,3’ünü motosikletler, yüzde 14,5’ini ise kamyonetler oluşturdu. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerde hibrit araçların oranı yüzde 32,5, elektrikli araçların oranı ise yüzde 18,7 oldu.
1. İstanbul – 6 milyon 352 bin 9 araç
Türkiye’deki her 5 araçtan biri İstanbul’da bulunuyor. Megakent, yüzde 18,57’lik payla toplam araç sayısında ilk sırada yer aldı. İstanbul’da 4 milyonu aşkın otomobil trafiğe kayıtlı.
2. Ankara – 3 milyon 73 bin 450 araç
Başkent, 3 milyonu aşan araç sayısıyla ikinci sırada. Ankara’da otomobil sayısı 2,2 milyonu geçti.
3. İzmir – 2 milyon 135 bin 426 araç
İzmir’de 1,1 milyondan fazla otomobil ve 530 bini aşkın motosiklet bulunuyor. Özellikle yaz aylarında artan geçiş ve tatil trafiği kentte yoğunluğu artırıyor.
4. Antalya – 1 milyon 710 bin 54 araç
Turizmin merkezlerinden Antalya’da araç sayısı dikkat çekici seviyeye ulaştı. Kentte 769 bin otomobil ve 548 bin civarında motosiklet trafiğe kayıtlı.
5. Bursa – 1 milyon 357 bin 137 araç
Sanayi şehirlerinden Bursa, 1,3 milyonu aşan taşıt sayısıyla listenin beşinci sırasında yer aldı. Kentte günlük trafik yoğunluğu özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde artıyor.
Muğla – 779 bin 925 araç
Yazlıkçıların ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Muğla’da araç sayısı nüfusa göre oldukça yüksek. Kentte 316 bini aşkın motosiklet bulunuyor.
Aydın – 680 bin 84 araç
Ege’nin önemli şehirlerinden Aydın, nüfusuna kıyasla araç yoğunluğu yüksek iller arasında yer aldı.
Burdur – 188 bin 726 araç
Düşük nüfusuna rağmen Burdur’daki araç sayısı dikkat çekti. Kentte 64 bin motosiklet ve 26 bin traktör bulunuyor. Bu tablo, Burdur’u kişi başına düşen araç oranında öne çıkarıyor.
