Bir şehir tamamen terk edilmişti! 1986'dan beri girmek yasaktı, son görüntüler şoke etti

1986’daki Çernobil faciasının ardından insanların terk ettiği yasak bölge, yıllar sonra vahşi yaşamın sığınağına dönüştü. Bilim insanlarının kamera tuzaklarıyla yaptığı araştırmada boz ayıdan kurda kadar 13 farklı yabani tür tespit edilirken, insan etkisinin azalmasının doğayı yeniden canlandırdığı gözlemlendi.

Çiğdem Berfin Sevinç

1986’daki Çernobil nükleer felaketinin ardından tamamen boşaltılan ve yıllardır “ölüm bölgesi” olarak anılan yasaklı alanla ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Bilim insanları, insan yaşamı için büyük bir felaketin yaşandığı bölgenin bugün vahşi hayvanlar için adeta doğal yaşam alanına dönüştüğünü ortaya koydu.

KAMERA TUZAKLARIYLA İNCELENDİ

Science Alert’te yayımlanan araştırmaya göre, Almanya’daki Freiburg Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada kuzey Ukrayna’daki yaklaşık 60 bin kilometrekarelik alan kamera tuzaklarıyla takip edildi.

2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen gözlemlerde kızıl geyik, karaca, kurt, boz ayı, Avrupa vaşağı, yabani domuz ve Przewalski atı dahil olmak üzere 13 farklı yabani hayvan türü tespit edildi.

31 BİN GÖRÜNTÜ KAYDEDİLDİ

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise kaydedilen 31 bin 200 hayvan görüntüsünün yaklaşık 20 bininin doğrudan Çernobil Koruma Alanı’ndan elde edilmesi oldu.

Bilim insanları, özellikle insan faaliyetlerinin azalmasının bölgedeki biyolojik çeşitliliği artırdığına dikkat çekti. Araştırmaya göre büyük memeliler, insan hareketliliğine karşı oldukça hassas davranıyor. İnsan girişinin yoğun olduğu bölgelerde hayvan gözlemlerinin belirgin şekilde azaldığı tespit edildi.

“DOĞA KENDİNİ YENİLİYOR”

Çalışmada radyasyonun etkisinden çok insan baskısının ortadan kalkmasının ekosistem üzerindeki sonuçlarına odaklanıldı. Uzmanlar, doğanın insan etkisinin azaldığı bölgelerde dikkat çekici şekilde toparlanabildiğini belirtti.

Araştırmacılar ayrıca geniş ve kesintisiz doğal alanların büyük memeli türlerinin korunması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

