Mezarına isminin yazılmamasını vasiyet etmişti! Tuncel Kurtiz'in mezarının son hali gündemde

Son olarak Ezel dizisinde 'Ramiz Dayı' karakterine hayat vererek milyonların gönlüne taht kuran Tuncel Kurtiz ani ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu.

Türk sinema tarihinin önemli oyuncularından Tuncel Kurtiz'in ölümü sonrası vasiyeti gündeme gelmişti. Balıkesir’in Güre ilçesindeki Tahtakuşlar Köyü’ne gömülme vasiyeti yerine getirilemeyen Kurtiz aynı zamanda mezara isminin yazılmasını ve mezar taşı da istemiyordu.

Ancak usta oyuncunun mezar yeri oklarla gösteriliyor ve ismi de mezarda yer alıyor.

Magazin Burada yer alan habere göre, usta oyuncunun mezarının son hali ortaya çıktı.

Etrafı yazılı taşlarla dolu mezarı görenler tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Bir huzur vermediler adama", "Ramiz Dayı'ya bu yapılır mı?", "Bu ülkede ölüye bile saygı yok", "Ailesi neden ilgilenmiyor" gibi yorumlar yapıldı.





