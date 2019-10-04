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Mezarlık kapısında korkunç görüntü! Böyle bulundu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 04.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Suriye uyruklu Vail El S.'nin (9), mezarlık kapısına iple asılı cesedi bulundu. İntihar ettiği düşünülen çocuğun cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, dün Kartepe Acısu Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyide Ayşe Camii'nin yanındaki mezarlığın kapısında asılı çocuk olduğunu görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, cansız bedenin Suriyeli Vail El S.'ye ait olduğunu belirledi.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İntihar ettiği düşünülen çocuğun cansız bedeni otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen çocuğun babası M.S. ile yakınları geldikleri mezarlıkta sinir krizi geçirdi.

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M.S. ile S.S. çiftinin 5 çocuğundan biri olan Vail El S. bugün kılınan cenaze namazının ardından Acısu Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kartepe ceset mezarlık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
vah canım yazıklar olsun bize
9 yaşındaki çocuk intihar eder mi? hiç inandırıcı değil...
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