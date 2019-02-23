Mezarlıklardan ölülerin diz kapaklarını çalıyor

55 yaşındaki Angelito Oreta kendisini bir şifacı olarak görüyor. Oreta ve takipçileri, yeni kazılmış mezarları yağmalıyor ve neşter kullanarak ölülerindiz kapaklarını çıkarıyor.

Daha sonrasında ise Oreta, derileri kemikten ayırmak için onları birkaç gün boyunca hindistan cevizi yağında bekletiyor ve bütün bunları önceki sahiplerinin ruhlarına "dualar ve bağlılık" sunarak yapıyor.

Kuruduklarındaysa, diz kapaklarını evin belirli köşelerine koyuyor veya şanslı muskası olarak üzerinde taşıyor.

Angelito'ya inananlarsa, bu insan parçalarının birer "koruyucu melek" misali onları hırsızlardan ve saldırganlardan koruduğuna inanıyorlar.

Oreta, diz kapağı parçalarından herhangi bir gelir elde etmiyor, onun yerine güvendiği arkadaşlarına ve onun yolundaki insanlara hediye ediyor.

Oreta halka açık mezarlıklardan çaldığı diz kapakları için şöyle konuşuyor: Diz kapakları yaverdir, bir kalkandır. Evlerinizi ve sizlere zarar verecek kişilerden sizi korur. Diz kapakları tılsım değildir, teslimiyet ve dua gerektirir."

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