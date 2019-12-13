Mynet Trend

Mezarlıkta şoke eden olay! Mermer fotoğrafları kırdılar

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | Son Güncelleme

Mersin'de bir grup, 'hoşgörü mezarlığı' olarak adlandırılan mezarlıktaki mermer fotoğrafları, taşla kırarak zarar verdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. 2015 yılında yaşamını yitiren kızının mezarı saldırıya uğrayan Bekir Akbıyık, "Bu tür olaylara dur demek lazım. Ortalığı karıştırmak için bilinçli yapılan bir şey bu. Yetkililere sesleniyoruz, bu oyunu bozsunlar." diye konuştu.

Olay, Toros ilçesine bağlı Şehir Mezarlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün 3’ü kadın 5 kişi, mezarlığa gelerek, ellerindeki taşlarla mezarlara zarar vermeye başladı. Durumu fark eden mezarlık görevlileri müdahale edince şüpheliler olay yerinden kaçtı. Görevlilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, çok yönlü soruşturma başlatarak şüphelilerin kimliğini saptadı. Mezarlara saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ü., Z.Ü., B.K., H.K. ve Z.E. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İÇİN BİLİNÇLİ YAPILAN BİR ŞEY BU"

2015 yılında yaşamını yitiren kızının mezarı saldırıya uğrayan Bekir Akbıyık (65), saldırıyı gerçekleştirenlere tepki gösterdi. Saldırının karışıklık çıkartmak için yapıldığını söyleyen Akbıyık, "Bu tür olaylara dur demek lazım. Ortalığı karıştırmak için bilinçli yapılan bir şey bu. Yetkililere sesleniyoruz, bu oyunu bozsunlar. Karışmadıkları bir mezarlarımız kalmıştı, mezarlarımızı da tahrip etmeye başladılar. Saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi olduk. Umarım en ağır cezayı alırlar" dedi.

MEZARCILAR: OLAY ÜZERİMİZE KALDI

Mezar işleriyle uğraşan işçiler, saldırının kendilerinden bilindiğini ancak çalışanların saldırı ile alakalarının olmadığını kaydetti. Herkesin inancını istediği gibi yaşama özgürlüğüne sahip olduğunu söyleyen işçiler, "Yapılan çok yanlış bir şey. Burada bütün dinlere mensup insanlar bir arada yaşıyor. Mezarların tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat 'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat
Zincire bağlı ölümü bekliyor! Zincire bağlı ölümü bekliyor!
Bursa'da ele geçirildi! Tam bin yıllıkBursa'da ele geçirildi! Tam bin yıllık
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin mezarlık mermer fotoğraf

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Satırla öldürüp dudağın, dilini, burnunu ve kulağını kesti

Satırla öldürüp dudağın, dilini, burnunu ve kulağını kesti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Parkta iğrenç olay! Bankta yanına oturdu ve...

Parkta iğrenç olay! Bankta yanına oturdu ve...

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu! Balıkesir'de dehşet gecesi!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Zonguldak'ta hastane acili dolup taştı! Tam 18 öğrenci birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 18 öğrenci birden!

Tahliye olan Tülay Kumaşçı: Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı

'Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı'

Yüzme kursundaki çocuk istismarı iddialarıyla ilgili dava başladı! Tutuklama talebi reddedildi

İğrenç olay! Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler

Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı! Kendini böyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.