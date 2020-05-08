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Mezitli’de okul ve yaya geçitlerine bakım yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 08.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde okul ve yaya geçitlerine bakım yapıldı.Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Mayıs Karayolları Trafik Haftası kapsamında bir dizi çalışma yaptı.

Mezitli’de okul ve yaya geçitlerine bakım yapıldı

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde okul ve yaya geçitlerine bakım yapıldı.
Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Mayıs Karayolları Trafik Haftası kapsamında bir dizi çalışma yaptı. Okul önlerinin ve yaya geçitlerinin bakımlarını yapan ekipler, silinen çizgileri de yeniden çizdi. Korona virüs sonrası Sağlık Bakanlığının kararı ile okulların açılma ihtimaline karşı tüm tedbirleri alan ekipler, okul önlerine yaya geçişlerinin sorunsuz yapılabilmesi için de düzenleme yaptı.
Yol ve yaya geçitlerinin bakım ve düzenlemelerin düzenli olarak yapıldığı bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Karayolları Trafik Haftası kapsamında, okullara ara verilmiş olmasına rağmen, biz rutin biçimde okul önünde bulanan geçitlerde çalışmalarımızı yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı kararı ile okulların açılması durumunda belediye olarak üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Okullarımızda gereken temizlik ve dezenfektan çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine yaya geçidi, okul geçidi gibi yerlerde bakım ve düzenlemeler yapıyoruz” dedi.
Mezitli’de yaşayan vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunan Tarhan, “Açıklanan yeni normalleşme hamlelerinin vatandaşlarımız arasında yanlış anlaşılarak virüse karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesine yol açmıştır. Oysa virüs yayılmaya devam etmekte ve her gün onlarca insanımızın hayatını kaybetmesine yol açmaktadır. Etkilerinin azalmaya başladığı şu dönemde tedbirlerin azaltılmaması ve kurallara uyulması hayati derecede önem taşımaktadır. Lütfen kendinizi, ailenizi, sevdiklerinizi ve ülkemizi virüsten korumak için kuralları harfiyen yerine getirelim ve evde kalmaya devam edelim. Unutmayalım ki, virüse karşı savaşta ancak alınan tedbirlerle kazanabiliriz” diye konuştu.
Mezitli Belediyesi olarak zorunlu evlerinde kalmak durumunda kalan vatandaşlara her hizmeti götürmeye çalıştıklarını ifade eden Tarhan, “Hijyen paketi, gıda paketi, gazete gibi dağıtımlarımız kriz merkezimiz aracılığı ile devam ediyor. Mezitli’de yaşayan vatandaşlarımız da çağdaş ve aydınlık yönleri ile virüse karşı mücadelenin nasıl yapılacağını iyi bilerek görevlilere destek oluyor. Bu korona belasını en kısa sürede en az etkilenmiş olarak kapatmayı umuyoruz. Bu esnada da elimizden geldiğince vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken, yanlarında olduğumuzu da göstermeye çalışıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı virüsün pençesine teslim etmemek için kararlıyız. Biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Mezitli’de okul ve yaya geçitlerine bakım yapıldı

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İkindi
16:30
Akşam
19:43
Yatsı
21:09

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Banu Eczanesi
Merkez
Çam Eczanesi
Merkez
Derkuş Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Kübra Zor Eczanesi
Merkez
Nişantaşı Eczanesi
Merkez
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