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MFÖ'nün Fuat Güner’inden MUTO çağrısı! İnşaat mühendisi olan isim "Maliyeti sadece yüzde 5 artırıyor" dedi

28.02.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MFÖ'ın Fuat'ı dikkat çeken bir açıklama yaptı. İnşaat mühendisi Fuat Güner, müteahhitlere çağrıda bulunarak yapıların MUTO metodu ile yapılması gerektiğini söyledi. Güner, Japonların depremde binaların yıkılmasını MUTO yöntemi ile engellediklerini belirtti.

MFÖ'nün Fuat Güner’inden MUTO çağrısı! İnşaat mühendisi olan isim "Maliyeti sadece yüzde 5 artırıyor" dedi

Usta sanatçı Fuat Güner deprem sonrası yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Yıldız Teknik Üniversitesi olan İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü’nden mezun olan Güner, "Üzüntü, öfke, şaşkınlık içindeyim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, depremzedeler kolaylıklar diliyorum" dedi.

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"JAPONLARIN DEPREME DAYANIKLI BİNA İNŞASI..."

Fuat Güner, açıklamasının devamında "50 yıldır şarkılar aracılığıyla buluşuyoruz sizinle, ama aslında ben inşaat mühendisiyim. ‘Bir bina nasıl yapılmalı’yı bilince, yaşananlar insana daha büyük acı veriyor. Evet, deprem ülkesiyiz, ama deprem bina yıkmaz. Fay hattının üzerine inşaat yapan müteahhitler, işini gereği gibi yapmayan mühendisler ve onları denetlemeyen merciler oldukça binalar yıkılır, canlar yanar. Bu vicdansızlıktır! Japonların depreme dayanıklı bina inşası için kullandıkları MUTO metodu ile maliyetin sadece % 5 arttığını belirtmek isterim, yani örneğin maliyeti 1 milyon TL’lik bir binanın depreme dayanıklı olması için sadece 50 bin TL daha fazla harcanması gerekiyor.

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İşte bu 50 bin TL’yi insan canından daha kıymetli gören vahşi müteahhitler yüzünden böyle bir facia yaşıyoruz! Dilerim bilime saygı göstermeyi ve insan varlığını her şeyin üstünde tutmayı öğreniriz, öğretiriz, öğrenmeyenleri de gereği gibi denetleriz. Faciadan sorumlu herkesin istifa etmesi, üstlerine tavizsiz gidilmesi ve hesap sorulması bir vatandaş olarak talebimdir" dedi.

MUTO METODU NEDİR?

Bu yöntem, çok katlı düzlem çerçevelerin yatay yüklere göre elle çözümü için Japon mimar ve mühendis Kiyoshi Muto (1903 - 1989) tarafından geliştirildi. Yöntemde kolon rijitlikleriyle ilgili 'D' katsayılarının belirlenmesi esastır.

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