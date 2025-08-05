MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan olay yaratacak açıklama! "Hakemin ismini vermeyeceğim, görevden uzaklaştırdık"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ekol TV canlı yayınında futbol gündemine ilişkin merak edilen soruları cevapladı.

"İSİM VERMEYECEĞİM, DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI"

"Bir Süper Lig hakemiyle yolları ayırdık. Hiçbir yerde görev verilmeyecek. Disiplin Süreci başlatıldı. İsim vermeyeceğim."

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON HANGİ KURALLAR UYGULANACAK?

"Önümüzdeki sezon yoğun teknoloji kullanımı devam edecek. Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlere kamera takıldı. Bu sezon biz bunu yetiştiremeyiz. Önümüzdeki sezon 4. hakem ve federasyon temsilcilerimizde yaka kamerası olacak. Ses ve görüntüyü kaydedecek. Kimseyi cezalandırmak değil, 'dikkat radar var' demek istiyoruz. Bu kamera disiplin olaylarına karşın kullanılacak ama görüntüler VAR kayıtları gibi kamuoyuna açıklanmayacak. ASELSAN'ın ürettiği ürünü biz de kullanacağız. Anlaşma yapılmak üzere. Biz yerli ve milli olması için önemli."

VAR'A YABANCI GÖZLEMCİ GELİYOR!

"İlk haftadan itibaren VAR odasında gözlemci olacak. İki amacı var bir tanesi VAR odasındaki süreçleri kontrol etmek, diğeri de her mekanizmanın kontrol edilmesidir. Gözlemcilerin iki tanesi yabancı olacak. VAR hakemlerimiz ise yerli olacak. Bu sene kendi VAR hakemlerimiz ile devam etmek istiyoruz. Elimizdeki arkadaşlarımızı yetiştireceğiz. Kamuoyunun da bir beklentisi var o yüzden yabancı VAR için süreçte kesin bir şey söylemek doğru olmaz."

HAKEMDEN MHK BAŞKANINA TEHDİT!

"Bana bir hakemden birinci görev döneminde telefon geldi ve 'bende bütün VAR kayıtları var' dedi. Ben hemen arkadaşlarımla tutanak tuttum. Bizim bu olayın sonucunu görmeye görevimizin zamanı yetmedi. Sonradan öğrendik ki bu hakemler hakkında işlem yapılmamış. Tekrar göreve geldiğimizde bununla ilgili hukuk kurullarına başvuru yaptık."