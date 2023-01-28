MHK Başkanı Lale Orta mı olacak? Ahmet Çakar ve Emre Tilev’den kadın MHK Başkanı iddiası! Lale Orta kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Lale Orta MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifası sonrası gündem olan isimler arasında yer alıyor. FIFA eski hakemi ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar ile Spor Spikeri Emre Tilev çarpıcı bir açıklamada bulundular. Sabri Çelik'in ardından yeni MHK Başkanı Lale Orta olacağı iddia edildi. Peki, Lale Orta kimdir?

MHK BAŞKANI LALE ORTA MI OLACAK?

MHK Başkanı Sabri Çelik'in yönetime istifasını sunmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Spor Spikeri Emre Tilev yaptığı açıklamada "Bana gelen bilgiler arasında, bir kadın ismin MHK başkanı olabileceği söylendi." ifadelerini kullandı.

FIFA eski hakemi ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, "Lale Orta hanımefendi MHK başkanı oluyor" dedi.

Lale Orta bu gelişmelerin ardından merak konusu oldu.

LALE ORTA KİMDİR?

Lale Orta 1 Ocak 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Lale Orta, Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemi olarak tanınmaktadır.

Yirmi yıl erkek liglerinde futbol hakemliği yapan Lale Orta, profesyonel ve amatör bin beş yüzün üzerinde maç yönetmiştir.

Lale Orta 2000 yılında tamamladığı doktora tezi ile Türkiye'nin ilk kadın futbol doktoru unvanını da elinde bulundurmaktadır.

Dünyadaki FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Lale Orta, 60 uluslararası maçta düdük çaldı.

LALE ORTA'NIN HAKEMLİk GÖREVİ