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MHK'dan hakemlere uyarı ve kural hatırlatması

31.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Hakem Kurulu Hakem Gelişim Programları çerçevesinde yapılan çalışmaların ve uyarıların özetini paylaştı.

MHK'dan hakemlere uyarı ve kural hatırlatması

Merkez Hakem Kurulu, hakemlerle milli arada yapılan kampta gündeme gelen konuları ve yapılan uyarıları açıkladı.

İŞTE MHK'NIN AÇIKLAMASI

Merkez Hakem Kurulu Hakem Gelişim Programları çerçevesinde 22-25 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Üst Klasman Hakem Kampı süresince üzerinde çalışılan teknik konuların, hakemlere verilen talimatların ve yapılan hatırlatmaların özeti aşağıdadır:

AYAĞA BASMALAR

Son haftalardaki uygulamalar kontrol edildi, özellikle 'Ayağa basma otomatikman bir faul ve sarı kart'tır' algısının kırıldığı gözlemlendi.

Ayağa basmanın faul ve sarı kart olması için; bir 'geç' müdahale olması, hız ve şiddet içermesi gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca temasın da tam olarak ayağın üstüne olması gerektiği vurgulandı.

ELLERİN VE KOLLARIN KURAL DIŞI KULLANIMI

Hakemlere, ihlali yapan oyuncunun kolunun açılmasını, hız ve şiddet içeren baş bölgesine teması net gördüklerinde faul ve sarı kart uygulamaları gerektiği hatırlatıldı. Bu tip ihlallerde oyuncuların rakiplerine kolay kart göstertmek veya en azından faul almak için olmayan veya çok az olan temasları abartarak gösterme niyetinde oldukları vurgulandı. Bu hareketlerin önüne geçmek için farkındalıklarını arttırmaları gerektiği anlatıldı.

SERBEST VURUŞ YÖNETİMİ

Ceza sahasına yakın serbest vuruşların takımlar için önemi ve gol olma olasılığı vurgulandı. Bu tip kararlar ve pozisyonların yönetimleri için aşağıdaki adımlara dikkat edilmesi istendi.

a. Ceza sahasına yakın yerlerde verilecek serbest vuruş kararlarında ihlalin net olması gerekir. Ayrıca ihlalin yeri ve serbest vuruşun kullanıldığı yer aynı olmalıdır.

b. Baraj minimum 9.15m mesafede olmalıdır, barajdaki oyuncular proaktif bir şekilde yönetilmelidir.

c. Özellikle barajın ceza sahası içinde yer aldığı durumlarda, barajdaki ihlalleri görebilecek bir yer alınmalıdır. (Barajın ceza alanı dışında olduğu ve hakem tarafından kontrol edilemeyeceği durumlarda Yardımcı Hakemlerden veya 4. Hakemden yardım alınmalıdır.)

ELLE OYNAMALAR

Hakemlerden ve VAR'lardan kolun vücuttan net bir şekilde açıldığı, top ile temasın gerçekleştiği ve net kanıt içeren pozisyonlarda hata yapmamaları istendi. Bu tip ihlallerde topun vücuttan sekmesi halinde bile ihlalin cezalandırılmasının gerektiği vurgulandı.

SARI KARTLAR

Oyun Kurallarında böyle bir ayrım olmamasına rağmen, UEFA talimatları çerçevesinde, gösterilecek 2. Sarı Kartların tartışmasız olması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca bu konuyla beraber hakemlerin maçlarda uygulaması gereken Disiplin Çizgisinin önemi de vurgulandı.

ÇATIŞMALAR

Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig maçlarında hakem kararları sonrası oyuncuların reaksiyonları ve sonucunda oluşan toplu çatışmalar incelendi. Özellikle iki takımdan da oyuncuların katıldığı toplu çatışmalarda iki takımdan da en az 1'er oyuncunun sarı kart ile cezalandırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca çatışmaya neden olan ilk hareketin sarı kart gerektirdiği durumlarda, bu kartın unutulmaması, uzaktan itiraza gelen kalecilerin de cezalandırılmadan atlanmaması gerektiği hatırlatıldı.
Seminerin kapanış konuşmasında ise Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı hakemlere iki konuda uyarılarda bulundu;

a. Teknik Alan Yönetimi: Takımların teknik alanlarında bulunan görevlilerinin; hakemlerin sahadaki otoritesini zedeleyen, futbolun imajına zarar veren, provokasyon içeren abartılı itirazlarında, hakemler, sıfır tolerans ile oyun kurallarında yazan cezalandırmaları uygulamalıdır.

b. Oyuncu Davranışları: İki ana madde ile ele alınmıştır;

a. İtirazlar: Hakemin sahadaki kişiliğine zarar veren, abartılı jest/mimik ve beden dili ile provokasyon içeren itirazlar, kuralların gerektirdiği üzere, sarı kart veya kırmızı kart ile cezalandırılmalıdır. Ayrıca; oyuncuların itiraz etmek için hakemlere karşı yapabilecekleri en ufak bir fiziksel temas dahi kabul edilemez, mutlaka cezalandırılmalıdır.

b. Aldatmalar/Abartmalar: Özellikle Süper Ligde ve 1. Ligdeki maçlarda oyuncuların temasları abartma çabasında oldukları gözlemlenmektedir. Ayrıca genelde, takımlarda aynı oyuncular bu tip hareketleri tekrarlamaktadır. Hakemlerin bu konuda farkındalıklarını arttırmaları; ikaz, uyarı ve cezalandırma adımlarını uygulamaları gerekir.

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