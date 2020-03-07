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MHK'den kadın hakemlere görev

FUTBOL HABERLERİ  | 07.03.2020 12:19 | Son Güncelleme

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 486 vizeli kadın hakemden 406'sına görev verdi.

MHK'den kadın hakemlere görev

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak profesyonel ligler, bölgesel amatör ligi, kadınlar ligleri, akademi ligleri, amatör kümeler ve Turkish Women's Cup maçlarında olmak üzere MHK'nın 486 vizeli kadın hakemden 406'sını (yüzde 84) görevlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kadın hakemlerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız" ifadesi yer aldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
merkez hakem kurulu "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Türkiye Futbol Federasyonu

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