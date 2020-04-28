SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'ndan olay sözler: VAR odasında FB TV'den çalışanlar vardı

MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'ndan olay sözler: VAR odasında FB TV'den çalışanlar vardı

FUTBOL HABERLERİ  | 28.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Eski MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, spor yorumcusu ve gazeteci Erman Toroğlu'na çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'ndan olay sözler: VAR odasında FB TV'den çalışanlar vardı

Gazeteci Erman Toroğlu'na konuşan eski MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, "VAR'ı biz kurduk ama çoğu şeyine karışamadık. Raporlar bize değil, federasyondaki bir gruba gidiyordu" dedi.

Toroğlu'nun Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında yayınlanan röportajdan dikkat çeken kısımlar şöyle:

"RAPORLAR TFF İÇERİSİNDEKİ BİR GRUBA GİDİYORDU"

Konuşurken geldik VAR'a... Konuyu kuruluş aşamasındaki insana soralım dedik... "VAR'ı kurarken 1.5 yıl eğitim verdik. UEFA bile inceledi ve VAR eğitimlerini bizim merkezde verdi" diyen Namoğlu, şu sıkıntıları anlattı: "VAR'ı biz kurduk ama birçok şeyine karışamadık. Maçlar bitiyor, ama bize bir rapor gelmiyor. Oyun ne kadar durdu, pozisyonda ne kadar inceleme yapıldı? TFF içinde bir grup vardı. Raporlar işte o gruba gidiyordu" dedi. Namoğlu'nun 'O grup' dediğini ben biliyordum. Beşiktaşlı eski yönetici Cengiz Zülfikaroğlu ve ona bağlı çalışan Aybars Canbay'dan bahsediyordu.

"TEKNİK BÖLÜMDE FENERBAHÇE TV'DEN ÇALIŞAN VARDI"

Şunu sordum Yusuf'a… Biz 'Takım Oyunu' program ekibi olarak VAR sistemini gelip yerinde inceledik. Orada benim bir şey dikkatimi çekti. VAR ve AVAR var…. Ayrıca teknik ekip olarak çalışanlar da var. Bu teknik elemanlar maçlarda en az hakemler kadar etkililer. Bu konuda ne diyorsun?" Dedi ki, "Maalesef orada da sıkıntılarımız oldu. Bu ekipler bize bağlı değil, o dediğim federasyondaki gruba bağlı çalışıyorlardı." "Teknik ekipte çalışanlarda fanatikler var mıydı? diye sordum, "Fenerbahçe TV'den gelen görevliler vardı" diye yanıt verdi. Şaşırdım… Bir kulüp televizyonundan gelen biri VAR sisteminin teknik bölümünde çalışıyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Bir ülke daha futbol maçlarını askıya aldıBir ülke daha futbol maçlarını askıya aldı
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erman toroğlu yusuf namoğlu fb tv

En Çok Okunan Haberler

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

G.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdi

G.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdi

F.Bahçe teknik direktörlük için sürpriz isim!

F.Bahçe teknik direktörlük için sürpriz isim!

Klopp'tan Loris Karius'a flaş mesaj!

Klopp'tan Loris Karius'a flaş mesaj!

Fatih Terim herkesi aşık etti

Fatih Terim herkesi aşık etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Arda Turan Survivör'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Arda Turan Survivör'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'ndan olay sözler: VAR odasında FB TV'den çalışanlar vardı

MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'ndan olay sözler

Arjantin'de küme düşme 2 yıl kaldırıldı

O ligde sezon iptal edildi! Küme düşme kaldırıldı...

Tacikistan'da futbol maçları askıya alındı

Bir ülke daha futbol maçlarını askıya aldı

Polonya'da ligler mayıs ayında başlayabilir

Polonya'da ligler mayıs ayında başlayabilir

Samsunspor 4 Mayıs’ta antrenmanlara başlayacak

Samsunspor antrenmalara başlıyor

Altınordu'da Atakan Üner'in hedefi Avrupa

Atakan Üner'in hedefi Avrupa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.