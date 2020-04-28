MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'ndan olay sözler: VAR odasında FB TV'den çalışanlar vardı

Gazeteci Erman Toroğlu'na konuşan eski MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, "VAR'ı biz kurduk ama çoğu şeyine karışamadık. Raporlar bize değil, federasyondaki bir gruba gidiyordu" dedi.

Toroğlu'nun Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında yayınlanan röportajdan dikkat çeken kısımlar şöyle:

"RAPORLAR TFF İÇERİSİNDEKİ BİR GRUBA GİDİYORDU"

Konuşurken geldik VAR'a... Konuyu kuruluş aşamasındaki insana soralım dedik... "VAR'ı kurarken 1.5 yıl eğitim verdik. UEFA bile inceledi ve VAR eğitimlerini bizim merkezde verdi" diyen Namoğlu, şu sıkıntıları anlattı: "VAR'ı biz kurduk ama birçok şeyine karışamadık. Maçlar bitiyor, ama bize bir rapor gelmiyor. Oyun ne kadar durdu, pozisyonda ne kadar inceleme yapıldı? TFF içinde bir grup vardı. Raporlar işte o gruba gidiyordu" dedi. Namoğlu'nun 'O grup' dediğini ben biliyordum. Beşiktaşlı eski yönetici Cengiz Zülfikaroğlu ve ona bağlı çalışan Aybars Canbay'dan bahsediyordu.

"TEKNİK BÖLÜMDE FENERBAHÇE TV'DEN ÇALIŞAN VARDI"

Şunu sordum Yusuf'a… Biz 'Takım Oyunu' program ekibi olarak VAR sistemini gelip yerinde inceledik. Orada benim bir şey dikkatimi çekti. VAR ve AVAR var…. Ayrıca teknik ekip olarak çalışanlar da var. Bu teknik elemanlar maçlarda en az hakemler kadar etkililer. Bu konuda ne diyorsun?" Dedi ki, "Maalesef orada da sıkıntılarımız oldu. Bu ekipler bize bağlı değil, o dediğim federasyondaki gruba bağlı çalışıyorlardı." "Teknik ekipte çalışanlarda fanatikler var mıydı? diye sordum, "Fenerbahçe TV'den gelen görevliler vardı" diye yanıt verdi. Şaşırdım… Bir kulüp televizyonundan gelen biri VAR sisteminin teknik bölümünde çalışıyordu.

