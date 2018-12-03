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MHK'nin Cüneyt Çakır'a Beşiktaş-Galatasaray derbisinde geçer not verdiği ortaya çıktı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.12.2018 17:00 | Son Güncelleme

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakem triosu ve VAR odası hem TFF hem de MHK cephesinden olumlu puan alırken belki de güne en çok damga vuran Onyekuru lehine çalınan penaltı kararının iptali konusunda ise flaş bir ayrıntı ortaya çıktı.

MHK'nin Cüneyt Çakır'a Beşiktaş-Galatasaray derbisinde geçer not verdiği ortaya çıktı!

Galatasaray - Konyaspor karşılaşmalarının yankılarıyla arasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisine de kritik hakem kararları damga vururken TFF cephesi 90 dakikanın ardından koca bir oh çekti.

Maçın hakem triosu ve VAR odası hem TFF hem de MHK cephesinden olumlu puan alırken belki de güne en çok damga vuran Onyekuru lehine çalınan penaltı kararının iptali konusunda ise flaş bir ayrıntı ortaya çıktı.

ONYEKURU'NUN NECİP'E FAULÜ VAR

Hakem hocalarının ve kamuoyunun "Onyekuru'nun elle müdahelesi mi önce yoksa Necip'in Onyekuru'ya müdahalesi mi?" sorusunu tartıştıkları ve ikiye bölündükleri durumda VAR odasının, bu eylemlerin başlangıcından önce Onyekuru'nun rakibi Necip'e arkadan koluyla müdahele ederek faul yaptığının tesbit ettiği ve bu nedenle penaltı iptalinin doğru bulunduğu öğrenildi.

TOP SANTRAYA DOĞRU VURULUYOR

Diğer yandan Medel'in uzaklaştırmaya çalıştığı topun Vida'nın koluna isabet etmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili MHK cephesinin hakemin verdiği "devam" kararının hem kendi hem de FIFA talimatlarına göre doğru bulduğu ifade edildi. Buradaki ayrıntının, topun yakın mesafeden gelmesi, Vücuttan sekmesi kadar topun santraya doğru uzaklaştırılma durumunun önemine vurgu yapıldı.

OZAN KABAK'IN TABANLA GİRMESİ

Beşiktaş'ın kazandığı penaltı atışında hem hakem hem de VAR Mete Kalkavan arasındaki diyaloğu protokele uygunluk açısından yerinde ve doğru bulun MHK cephesinin, penaltı öncesi Çakır'ın verdiği çift vuruş kararını da yerinde bulduğu belirlendi. Verilen çift vuruş kararında Ozan Kabak'ın topa tabanıyla gelmesinin hakem Çakır'ın verdiği kararı doğruladığı ifade edildi.

(Sporx)

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Galatasaray Beşiktaş mhk tff derbi cüneyt çakır

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
türkiye de dün gece itibari ile futbol bitmiştir. kimse hikaye anlatmasın türk sporu tff pfdk mhk pfdk resmen fişi çekmiştir. ben gs camiası yerinde olsam decoderleri iade ederim. başkan olsam gs ı ligden çeker futbolun tüm kurumlarının gs aleyhine yaptığı düşmanlığı dvd de toplar uefaya şikayette bulunurum.bu saatten sonra kimse kimseyi kandıramaz.yeryüzündeki en adaletsiz ülke türkiyedir
Siz mhk bile kuralları bilmiyorsanız hakemleriniz ne yapsın. Ozan topa mudahele ederken Mustafa kafasını AYAKLA OYNAMA MESAFESİNE sokarak Ozan'a faul yapmıştır.
niye sizin istediğinizi yerine getirdi diyemi galatasaray alehine yönet maçı sakın taviz verme olay çıkartsınlar bizde ceza keselim türkiyenin yunan takımı gibi davranıyorsunuz bu ne kin bu ne düşmanlık ha size bide gizli büyük düşman da katıldı orman bey
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