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MHK'nin Süper Lig 26. hafta atamaları dikkat çekti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.03.2019 18:24 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalara yaptığı bazı hakem atamaları dikkati çekti.

MHK'nin Süper Lig 26. hafta atamaları dikkat çekti

Kurul, yarın Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmada Bülent Yıldırım'ı görevlendirdi.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki son iç saha maçını, geçen sezon Galatasaray ile oynanan ve 0-0 sona eren derbide yöneten Yıldırım, yaklaşık 1 yıl sonra Ülker Stadı'nda sarı-lacivertlilerin bir lig karşılaşmasında düdük çalacak.

MHK, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda bir diğer dikkati çekici atamayı ise Yaşar Kemal Uğurlu'yu Medipol Başakşehir maçına vererek yaptı.

Turuncu-lacivertlilerin bu hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadeleye atanan Uğurlu, ligde 27 maç aranın ardından Medipol Başakşehir'in maçını yönetecek.

Yaşar Kemal Uğurlu, Medipol Başakşehir'in geçen sezon evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada turuncu-lacivertli ekipten 2 futbolcuyu oyundan ihraç etmiş ve daha sonra bu ekibin karşılaşmalarında görev almamıştı.

Kurulun bir diğer dikkati çeken ataması ise Serkan Çınar'ın Beşiktaş maçında görevlendirilmesi oldu. Siyah-beyazlıların sahasında Göztepe ile oynayacağı maçta görevlendirilen Çınar, yaklaşık 16 ay sonra Beşiktaş'ın bir lig mücadelesinde düdük çalacak.

Serkan Çınar, Beşiktaş'ın ligde son olarak 17 Kasım 2017'de Akhisarspor ile oynadığı maçı yönetmişti.

ZORBAY KÜÇÜK BU SEZON İLK KEZ

MHK, genç hakemlerden Zorbay Küçük'ü bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında görevlendirdi.

Zorbay Küçük, 16 Mart Cumartesi günü Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Küçük, ayrıca bu karşılaşmayla kariyerindeki 2. Süper Lig maçında orta hakem olacak.

Genç hakem, geçen sezon 18 Mayıs 2018'de Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor arasındaki karşılaşmada görev almıştı.

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