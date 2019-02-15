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MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 15.02.2019 13:57 | Son Güncelleme

TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na Sabri Çelik’in getirilmesine karar verdi.

MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

BAŞKAN

Sabri Çelik

ÜYELER

Mustafa Çulcu

Muhittin Boşat

Ünsal Çimen

Kamil Abitoğlu

Hakan Sivriservi

Ferhat Gündoğdu

Nihat Mızrak

Hamza Mısır

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