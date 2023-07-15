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  4. MHK Yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu oldu! Lale Orta'nın görevine son verildi

MHK Yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu oldu! Lale Orta'nın görevine son verildi

15.07.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHK üyeleri belirlendi, MHK'nin yeni başkanı Ahmet İbanoğlu oldu.

Futbol Federasyonu gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerini belirledi.

Toplantının ardından TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. Merkez Hakem Kurulu’na TFF Statüsü’nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına,

Başkan: Ahmet İbanoğlu

Üyeler: Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar, Ziya Çetin

2. Temsilciler Kurulu’na, TFF Statüsü’nün 44. Maddesi ile Temsilciler Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;
Başkan: Gökhan Özsavaş
Üyeler: Ahmet Hamdi Usta, Ertuğrul Arslan, Timuçin Başar, Burhan Cuci, Özlem Aradağ, Dr. Süleyman Hasan Basa

3. Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir."

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