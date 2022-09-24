YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da istişare toplantısında konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da istişare toplantısında konuştu:

24.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye ekonomisini kötülemenin peşindeler. Milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanların tek amacı yıkmaktır, tahrip etmektir, temellerimize dinamit koymaktır. Fakat başaramayacaklar, Türkiye'yi asla geçemeyecekler, cumhurun iradesini yenemeyecekler"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da istişare toplantısında konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin ekonomisinin kötüleme peşinde olunduğunu belirterek, "Milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanların tek amacı yıkmaktır, tahrip etmektir, temellerimize dinamit koymaktır. Fakat başaramayacaklar, Türkiye'yi asla geçemeyecekler, cumhurun iradesini yenemeyecekler." dedi.

Kalaycı, partisinin il teşkilatı tarafından, Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlandıklarını, heyecanlarının yoğunluk kazandığını söyledi.

Ülke gerçeklerini konuşmak için partisinin projelendirdiği toplantıları gerçekleştirdiklerini aktaran Kalaycı, "Toplantı ve ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla dertleştik, muhtarlarımızla konuştuk. Sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle görüştük, esnaflarımızla, çiftçilerimizle, çalışanlarımızla ve emeklilerimizle gelecek hedeflerimizi paylaştık." diye konuştu.

- "Ülkemizi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı mitinglere on binlerce katılım olduğuna değinen Kalaycı, "Sivas, Bursa ve Kayseri'de gerçekleştirdiğimiz son açık hava toplantılarında on binlerce vatan evladı sel olup taşmış, sağanak olup yağmış ve bundan birilerinin de uykuları kaçmıştır. Kara kampanya düzeneği kuran, yalan rüzgarı estiren, parayla yemlenen milli irade dolandırıcısı anket şirketlerinin, kiralık gazetecilerin ve sözde aydınların sadece kimyaları değil, matematikleri de bozulmuş, bütün hesapları ters yüz olmuştur." ifadesini kullandı.

Çiftçi ve esnafa yönelik desteklerin devam edeceğine işaret eden Kalaycı, Türkiye'nin gelir artırıcı politikalarla tüm toplum kesimlerini rahatlatacak adımları süratle atmaya devam edeceğini dile getirdi.

Kalaycı, "Altılı masaya" Türk milletinin itimadının olmadığını savunarak şunları kaydetti:

"Bu masa kinin ve kifayetsizliğin masasıdır. Bunlar, milli birlik ve kardeşlik bağlarımızı koparmanın derdindeler. Etnik ve mezhep temelli bölücülüğü kaşımanın hevesindeler. Suriye, Irak, Libya, Karabağ, Balkanlar, Kafkaslar ve Mavi Vatan'da Türkiye'nin etkin mücadele gücünü, haklı ve meşru varlığını tartışmaya açmanın emelindeler. Türkiye ekonomisini kötülemenin peşindeler. Milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanların tek amacı yıkmaktır, tahrip etmektir, temellerimize dinamit koymaktır. Fakat başaramayacaklar, Türkiye'yi asla geçemeyecekler, cumhurun iradesini yenemeyecekler. Zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur. Ülkemizi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da istişare toplantısında konuştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terörden arındırılan Tendürek'te dağcılar zirvede Türk bayrağı açtıTerörden arındırılan Tendürek'te dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı
Nevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışmasıNevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışması
Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladıSamsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kalaycı MHP

Konya Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:47
İkindi
16:12
Akşam
18:52
Yatsı
20:08
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.