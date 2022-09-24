MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da istişare toplantısında konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin ekonomisinin kötüleme peşinde olunduğunu belirterek, "Milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanların tek amacı yıkmaktır, tahrip etmektir, temellerimize dinamit koymaktır. Fakat başaramayacaklar, Türkiye'yi asla geçemeyecekler, cumhurun iradesini yenemeyecekler." dedi.

Kalaycı, partisinin il teşkilatı tarafından, Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlandıklarını, heyecanlarının yoğunluk kazandığını söyledi.

Ülke gerçeklerini konuşmak için partisinin projelendirdiği toplantıları gerçekleştirdiklerini aktaran Kalaycı, "Toplantı ve ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla dertleştik, muhtarlarımızla konuştuk. Sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle görüştük, esnaflarımızla, çiftçilerimizle, çalışanlarımızla ve emeklilerimizle gelecek hedeflerimizi paylaştık." diye konuştu.

- "Ülkemizi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı mitinglere on binlerce katılım olduğuna değinen Kalaycı, "Sivas, Bursa ve Kayseri'de gerçekleştirdiğimiz son açık hava toplantılarında on binlerce vatan evladı sel olup taşmış, sağanak olup yağmış ve bundan birilerinin de uykuları kaçmıştır. Kara kampanya düzeneği kuran, yalan rüzgarı estiren, parayla yemlenen milli irade dolandırıcısı anket şirketlerinin, kiralık gazetecilerin ve sözde aydınların sadece kimyaları değil, matematikleri de bozulmuş, bütün hesapları ters yüz olmuştur." ifadesini kullandı.

Çiftçi ve esnafa yönelik desteklerin devam edeceğine işaret eden Kalaycı, Türkiye'nin gelir artırıcı politikalarla tüm toplum kesimlerini rahatlatacak adımları süratle atmaya devam edeceğini dile getirdi.

Kalaycı, "Altılı masaya" Türk milletinin itimadının olmadığını savunarak şunları kaydetti:

"Bu masa kinin ve kifayetsizliğin masasıdır. Bunlar, milli birlik ve kardeşlik bağlarımızı koparmanın derdindeler. Etnik ve mezhep temelli bölücülüğü kaşımanın hevesindeler. Suriye, Irak, Libya, Karabağ, Balkanlar, Kafkaslar ve Mavi Vatan'da Türkiye'nin etkin mücadele gücünü, haklı ve meşru varlığını tartışmaya açmanın emelindeler. Türkiye ekonomisini kötülemenin peşindeler. Milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanların tek amacı yıkmaktır, tahrip etmektir, temellerimize dinamit koymaktır. Fakat başaramayacaklar, Türkiye'yi asla geçemeyecekler, cumhurun iradesini yenemeyecekler. Zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur. Ülkemizi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir."



