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MHP heyeti, Şanlıurfa'da "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı

14.09.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP heyeti, Şanlıurfa'da "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı

MHP tarafından düzenlenen "Adım Adım 2023 İl İlçe Aydınlatma Toplantısı" Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapıldı.

MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım, Siverek Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini anımsattı.

Seçim sathına girildiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bir şer ittifakı kendine millet ittifakı diyor. 6’lı masa görüşmelerinden bahsediyorlar fakat ülkemizin lehine olacak her türlü politikanın karşısında duruyorlar. Vatandaşlarımızın sırtını yasladığı milli ve manevi değerlerin karşısında duran politikaları benimsiyorlar. Dış ülkelerde mevcut hükümetimizi şikayet etmekten geri kalmıyorlar. Yabancı ülkelerin büyükelçileriyle belediye başkanları görüşmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Aynı şekilde İzmir'in kurtuluş yıl dönümü diye aslında vatandaşı kutuplaştırıcı propagandaya yol açacak söylemlerde bulunuyorlar. Ecdadımıza hakaret ediyorlar."

MHP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Özyavuz da 2023 seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını ifade etti.

Muhalefet partilerinin adaylarının ve projelerinin bulunmadığını belirten Özyavuz, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

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