MHP İzmir'de milletvekili adaylarını tanıttı

MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Balçova Termal Otel'de milletvekili aday tanıtım programı düzenlendi.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, burada yaptığı konuşmada, Türk demokrasi tarihinin 2023 yılında bir yol ayrımında olduğunu söyledi.

Bu seçimin Türk milliyetçilerine büyük ve önemli bir vazife atfettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bu vazife 100 önce seninleydi, bugün yine sende. Bayrağına, vatanına, toprağına sahip çıkma vazifesi gene sana verildi. Unutulmamalıdır ki Türkiye hem Türk dünyasının hem İslam aleminin Balkanlar'dan Afrika'ya gönül coğrafyasının umut ışığıdır. Bu ışığın sönmesi hem Türk dünyasının hem gönül coğrafyasının karanlığa gömülmesi demektir. Türkiye, bölgesel ve küresel güç olma yolunda büyük mesafe aldı. Bu yürüyüşün akamete uğramaması için 30 gün sonra yapılacak seçimlerde milletimizin CHP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün, okyanus ötesinin ve Pagosçuların eline bırakılmaması gerekmektedir."

"YAPARSA CUMHUR İTTİFAKI YAPAR"

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türk milletini derinden üzdüğünü söyledi.

Devletin tüm varlığı ve imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve bilge liderimiz bölgeye giderek kalıcı konut temellerini attılar. Hiçbir kardeşimizi yalnız bırakmıyoruz. Nasıl İzmir'de depremzedelerin yaraları sarıldı ve kardeşlerimize evleri yapıldıysa inşallah 11 ilimizde de afetzede kardeşlerimiz bir sene içinde konutlarına taşınmış olacaklardır. Bugün Hasan Tahsin şehidimizin anıtına gittiğimizde hemen orada bir şey dikkatimi çekti. İzmir Büyükşehir Belediye binası enkazı hala ortada duruyor ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti 11 ilde çok büyük yıkıma felakete sebep olan depremde enkazların yüzde 60'ını kaldırmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2,5 senede bir belediye binasının enkazını kaldıramamış. Bunlar mı konut yapacak, benim vatandaşıma verecek? Onlar işine baksınlar. Bu sözler Cumhur İttifakı'nın sözüdür. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar."

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MHP İzmir 1. Bölge 2. Sıra Milletvekili Adayı Bahadır Bumin Özarslan ise 14 Mayıs'taki seçimlerin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın seçimlerde başarılı olacağına inandığın vurgulayan Özarslan, "2023 seçimleri Ankara merkezli yaklaşımla kendilerini Washington'dan, Brüksel'den veya başka herhangi bir başkentten talimatlandırmış olanlar arasında geçecek. Bu seçim ayaklarını topraklara basan, ruhu bu milletin ruhuyla eş olanlarla kafası, aklı, gönlü başka yerlere kaymış olanlar arasında geçecek. İşte bu seçimler artık bölgesel bir güç olmuş ve ötesine geçmiş Türkiye'nin 2053 yani küresel güç olma rotasına girmesi anlamına gelecektir. Aksi bir durumda da hepimizi 15 Temmuz 2016 gecesine geri döndürecektir. İşte seçmenin vereceği karar bu." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından özgeçmişleri okunan milletvekilleri adayları kendilerini tanıttı.

Öte yandan aday tanıtım toplantısı öncesi Atatürk ve Şehit Gazeteci Hasan Tahsin anıtlarına çelenk konuldu, Emir Sultan Hazretleri Türbesi'nde de dua edildi.

