MHP Mardin İl Başkanı Bozkuş: "Mardin’de herkese dokunacağız, her gönüle gireceğiz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, genişletilmiş il ve ilçe toplantısında yaptığı açıklamada MHP’nin Mardin’de herkese dokunacağını ve her gönüle gireceğini söyledi.

MHP Mardin il ve ilçe genişletilmiş toplantısı yapıldı. Toplantıya MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş ile il ve ilçe yöneticileri katıldı. Kongre süreci ve İlçelerin genel durumunun ele alındığı toplantıda konuşan MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, "MHP, aldığı oy oranının çok üzerinde bir güç ve etki ile ülkenin gerçek gündemini belirlemeye ve çözüm bekleyen meselelere neşter atmaya bundan sonra da devam edecektir. MHP herhangi bir çıkar veya hesap peşinde değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Tek meselesi, tek düşüncesi ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin refahı ve vatanın yükselmesi ve yücelmesidir. Bunun için vardır, bunun için mücadele etmektedir. Hiç kimse, daha şimdiden muhtemel başarısızlıklarına kılıf bulmaya çalışıp, fitne ve fesat çıkartarak insanların zihnini bulandırmaya uğraşmasın. Buradan özellikle bir hususun altını çizmekte fayda var. MHP’de iddia edildiği gibi ne olduğu anlaşılmayan, oradan oraya savrulan bir taban yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Mardin’de olduğu gibi Türkiye genelinde de MHP en yüksek oyu alacak, bir vekil daha fazla göndermenin çabası içinde olacaktır. Bu gayret içinde çalışacağız. İl, ilçe, teşkilatlarımız, köy ve mahalle sorumluları elinden geleni yapacaktır. Bütün mensuplarımız alanda olacak. Mardin’de herkese dokunacağız, her insanımızı aziz bileceğiz. Her gönüle girecek ve başaracağız" dedi.