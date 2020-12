MHP Milletvekili Taşdoğan’dan Gaziantep için sağlık reçetesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bulunduğu TBMM Genel Kurulu’nda MHP Grubu adına söz alarak Gaziantep’in sağlıkta ihtiyaç duyduğu kadroların arttırılması ve yatırımların tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu’na hitap eden Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’in standart uzman doktor kadrolarının yüzde 50 düzeyinin altında olduğunu vurguladı.

Gaziantep’in standart uzman doktor kadrolarının arttırılmasının artık ihtiyaçtan öte mecburiyet olduğunu ifade eden Milletvekili Taşdoğan, “Gaziantep’te Covid-19 mücadelesinde en yoğun çalışan, Göğüs Hastalıkları uzmanı dalında 36 hekim kadrosu olmasına rağmen 19 hekim bulunmakta, Anestezi uzmanı dalında 90 hekim kadrosu varken 53 hekim bulunmakta, İl merkezimizdeki 4 hastanemizde; Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığı alanında, 58 hekim kadrosu olmasına rağmen 21 hekim bulunmaktadır. İlimizdeki bebek ölüm hızını acilen düşürmeye çalıştığımız bu dönemde ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı dalında; 50 hekim kadrosu olmasına rağmen, 23 hekim bulunmakta, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Neonatoloji dalında 6 hekim kadrosu bulunmasına rağmen, 1 hekim görev yapmakta, Perinatoloji dalında ise 2 hekim kadrosuna rağmen, hiç hekim bulunmamaktadır. Dolayısıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalığı uzman hekimi başta olmak üzere çeşitli dallarda; acilen 139 uzmana ihtiyaç vardır. Aile Hekimliğinde ise 714 birim varken 80 birimimiz boş bulunmaktadır. Nüfusu 2 milyonu aşan Metropol ilimizde, Standard uzman doktor sayısının %50 düzeyinin altındadır. Şehrimizdeki hastalara ek olarak çevre illerden gelen hastalar, Cerablus ve El-Bab’ dan gelen acil hastalar ve bunun yanı sıra ilimizdeki Suriyeli yerleşik misafirlerin de yoğunluğu dikkate alınarak, hekim kadrolarının acilen tamamlanmasının ilimiz için bir ihtiyaç değil, mecburiyet olduğu görülmektedir” şeklinde konuştu.

"Yatırımların hizmete sunulması beklenmektedir"

Gaziantep Şehir Hastanesi ve diğer yatırımların da biran önce faaliyete geçmesinin önemine de değinen Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Uzman doktor kadrolarının tamamlanmasının yanı sıra Gaziantep’te yapımı devam eden 26 adet Aile Sağlık Merkezleri ve Sağlık Ocakları ile Göçmen Sağlık Merkezleri, 112 Sağlık hizmetleri istasyonu yapımına bir an önce başlanmalıdır. Bütün hemşerilerimiz, Gaziantep şehir hastanesinin ivedi olarak hizmete alınmasını beklemektedirler. Şehir hastanesi dışında, planlanan ve şehir merkezinde olması nedeniyle mutlak ihtiyaç duyulan; 300 yataklı 25 Aralık Devlet Hastanesi’nin yapımına bir an önce başlanılmalı ve bitirilmelidir. Yine; 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi projesinin de bir an evvel gerçekleştirilerek hizmete sunulması sağlanmalıdır" diye konuştu.