MHP'nin "göçmen kreşi" yardım tırı Edirne'ye ulaştı

EDİRNE (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla özellikle 0-10 yaş grubu sığınmacı çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Edirne'de sınırda kurulacak "göçmen kreşi" malzemeleri kente ulaştı.

Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılar Edirne'ye gelirken, binlerce sığınmacı da sınır hattında bekleyişlerini sürdürüyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatıyla, başta sığınmacı çocuklar olmak üzere yardıma muhtaç sığınmacılar için bir tır yardım malzemesi Edirne'ye geldi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın başkanlığındaki heyet, yardım tırını Edirne AFAD Müdürlüğünün deposuna teslim etti.

Tercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırda bekleyişlerini sürdüren sığınmacıların yanlarında olduklarını söyledi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda kurulacak "göçmen kreşi çadırı" çalışmalarının sürdüğünü belirten Tercan, "Bir tır dolusu yardım geldi. Sınırda bekleyen çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için bir tır daha yardım gelecek. Ciddi manada bir malzeme akışı var. Aynı zamanda il teşkilatımıza da çok miktarda yardım geliyor. Hepsini AFAD kontrolünde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da Türkiye-Yunanistan sınırında büyük bir dram yaşandığını ve MHP olarak ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

