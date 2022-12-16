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MHUY sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav sonucu için tarih verdi mi?

16.12.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinde istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 400 malî hizmetler uzman yardımcısı alınacak. Özel olarak düzenlenen bu sınav bu pazar günü (18 Aralık 2022) tarihinde düzenlenecek. Peki, MHUY sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

MHUY sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav sonucu için tarih verdi mi?

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY), 18 Aralık 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacak. Sınava katılacak olan tüm adayları şimdiden sonuç heyecanı sardı. Peki, MHUY sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

MHUY SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında ÖSYM'den güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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MHUY SINAVI NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır.Sınavda toplam 60 soru bulunacaktır. Soruların testlere dağılımı eşit olacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

a) Maliye:

1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),
2) Maliye Politikası,
3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

b) Hukuk:

1) Anayasa Hukuku,
2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),
3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
4) Borçlar Hukuku,
5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),
6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

c) İktisat:

1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,
2) Uluslararası İktisat,
3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
ç) Muhasebe:

1) Genel Muhasebe,
2) Malî Analiz ve Raporlama.

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