Mi 9 Pro canlı canlı görüntülendi

Çinli üretici yeni modellerinde Qualcomm’un üst seviye yonga seti Snapdragon 855+’dan yayınlanacak. Pek çok Premium özellikle gelecek olan modeller şimdiden teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi 9 Pro 5G’de yer alan ters şarj özelliği sayesinde AirPods’un nasıl şarj edildiğine şahit olmuştuk. Bu videonun üzerinden çok geçmeden Mi 9 Pro ile ilgili yeni bir sızıntı daha gerçekleşti.

Sızdırılan görüntüler sayesinde Xiaomi Mi 9 Pro 5G’nin tasarım hatları tam anlamıyla gözler önüne seriliyor. Açık konuşmak gerekirse, geçtiğimiz ay sızdırılan görüntüler ile arasında pek bir fark yok.

Tekrardan dip not olarak hatırlatalım. Xiaomi 2 üst segment modelini de 24 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

Dilerseniz bahse konu bu sızıntıya buradan göz atabilirsiniz

