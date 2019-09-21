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Mi 9 Pro canlı canlı görüntülendi

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TEKNOLOJİ  | 21.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Xiaomi yeni amiral gemisi modelleri Mi 9 Pro ve Mi Mix 4’ü 24 Eylül’de düzenleyeceği özel etkinlikte tanıtacak. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre tanıtılacak olan her iki modelin de 5G teknolojisini destekleyeceğini biliyoruz.

Mi 9 Pro canlı canlı görüntülendi

Çinli üretici yeni modellerinde Qualcomm’un üst seviye yonga seti Snapdragon 855+’dan yayınlanacak. Pek çok Premium özellikle gelecek olan modeller şimdiden teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi 9 Pro 5G’de yer alan ters şarj özelliği sayesinde AirPods’un nasıl şarj edildiğine şahit olmuştuk. Bu videonun üzerinden çok geçmeden Mi 9 Pro ile ilgili yeni bir sızıntı daha gerçekleşti.

Sızdırılan görüntüler sayesinde Xiaomi Mi 9 Pro 5G’nin tasarım hatları tam anlamıyla gözler önüne seriliyor. Açık konuşmak gerekirse, geçtiğimiz ay sızdırılan görüntüler ile arasında pek bir fark yok.

Tekrardan dip not olarak hatırlatalım. Xiaomi 2 üst segment modelini de 24 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

Dilerseniz bahse konu bu sızıntıya buradan göz atabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Mi 9 Pro xiaomi

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