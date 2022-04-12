Mia Khalifa bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Mia Khalifa cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Porto Rikolu rapçi Jhay Cortez’e Las Vegas'ta sürpriz kutlama hazırlayan Khalifa erkek arkadaşıyla sık sık paylaşım yapıyor.
Mia Khalifa cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü isim bikinili pozunu paylaşınca beğeni butonu çöktü.
29 yaşındaki Khalifa Beyrut, Lübnan doğumludur.
Khalifa, 2019'un ağustosunda yetişkin filmlerinde oynamasından yalnızca 12.000$ kazandığını söyledi.
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