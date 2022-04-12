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  4. Mia Khalifa bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Mia Khalifa bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

12.04.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa son zamanlarda Instagram fenomenliğine soyundu. Her paylaşımı yüz binlerce beğeni alan Mia Khalifa'nın 27,7 milyon takipçisi bulunuyor. Khalifa, bikinili pozunu paylaştı.

Mia Khalifa bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Mia Khalifa cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Porto Rikolu rapçi Jhay Cortez’e Las Vegas'ta sürpriz kutlama hazırlayan Khalifa erkek arkadaşıyla sık sık paylaşım yapıyor.

MİA KHALİFA'DAN BİKİNİLİ POZ

Mia Khalifa cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Mia Khalifa bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Ünlü isim bikinili pozunu paylaşınca beğeni butonu çöktü.

Mia Khalifa bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

29 yaşındaki Khalifa Beyrut, Lübnan doğumludur.

Mia Khalifa bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Khalifa, 2019'un ağustosunda yetişkin filmlerinde oynamasından yalnızca 12.000$ kazandığını söyledi.

Mia Khalifa bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Mia Khalifa bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Mia Khalifa bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Mia Khalifa bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

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Mia Khalifa Instagram
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